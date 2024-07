Inter Novo técnico do Inter, Roger Machado comanda seu primeiro treino pelo clube e é apresentado no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-técnico do Juventude, Roger Machado assina contrato com o Inter até dezembro de 2025. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de uma semana após o anúncio da saída de Eduardo Coudet, o Inter confirmou nessa quinta-feira (18) a contratação de Roger Machado como seu novo técnico. Horas depois, ele comandou seu primeiro treino pelo clube e já no início da noite foi apresentado oficialmente pela diretoria do Colorado no Beira-Rio.

O Juventude havia anunciado já na quarta-feira (17) a saída de Roger do comando da equipe da Serra Gaúcha. Ele assina contrato com o Inter até dezembro de 2025, juntamente com o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adaílton Bolzan e Roberto Ribas, e o analista de desempenho Guilherme Marques.

“É um desafio importante, do tamanho do Internacional. Eu me preparei para esse momento, tive muitas experiências. E me sinto plenamente preparado, sem dúvida”, afirmou o novo treinador colorado em sua apresentação.

“Acredito que a temporada pode terminar de uma forma bem-sucedida, com conquistas. Tenho certeza que com o elenco e o planejamento que temos, é sim possível”, respondeu Roger sobre sua chegada ao Inter.

“Sou um amante do futebol. Apaixonado pelo jogo. Espero que a equipe seja muito competitiva e que tenha o rosto do torcedor dentro de campo e que, a partir disso, conquiste títulos”, ressaltou o técnico.

No CT das categorias de base em Alvorada, o primeiro treino de Roger pelo Inter foi aberto para a imprensa. Os jogadores que iniciaram a última partida fizeram a primeira parte do trabalho, enquanto a outra parte do grupo realizou diversos exercícios técnicos e táticos com a nova comissão técnica.

O novo comandante tem apenas mais um dia para fazer os ajustes na equipe antes de viajar ao Rio de Janeiro. Neste sábado (20), o Colorado enfrenta o Botafogo, às 18h30min, no estádio Engenhão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/novo-tecnico-do-inter-roger-machado-comanda-seu-primeiro-treino-pelo-clube-e-e-apresentado-no-beira-rio/

Novo técnico do Inter, Roger Machado comanda seu primeiro treino pelo clube e é apresentado no Beira-Rio

2024-07-18