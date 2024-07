Inter Sob o comando de Roger Machado, Inter encara neste sábado o Botafogo pelo Brasileirão

O treinador Roger Machado comandou a sua segunda atividade pelo Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Agora sob o comando do técnico Roger Machado, o Inter enfrenta neste sábado (20) o Botafogo, às 18h30min, no Estádio Olímpico Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado finalizou nessa sexta-feira (19)a preparação para o duelo. O treinamento foi fechado no CT de Alvorada. O treinador Roger Machado comandou a sua segunda atividade pelo Colorado, realizando os últimos ajustes no time que entrará em campo contra o time carioca. Para a partida, o técnico não poderá contar com Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Borré retornou da Copa América e fica à disposição da comissão.

Roger Machado foi oficialmente apresentado pelo Inter no começo da noite de quinta-feira (18). “Compreendo a paixão do torcedor e os anseios das constantes conquistas, ainda mais em momentos como esse. E o que eu diria a essa torcida, que sempre apoiou muito o Clube, o Internacional? Que ela continue acreditando. Fazer uma equipe muito competitiva, que demonstre e tenha o rosto do torcedor dentro de campo, que ele se reconheça ali e que possa, a partir desse jogo, conquistar títulos: esse é o meu grande objetivo”, afirmou o treinador em sua apresentação.

Sul-Americana

Na noite da última terça-feira (16), em duelo de ida válido pelas playoffs da Copa Sul-Americana, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Rosario Central-ARG. A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o próximo dia 23 (terça-feira), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio.

Com o resultado dessa terça no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario (Argentina), o clube gaúcho precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir uma vaga nas oitavas de final. Em caso de uma vitória por um gol a mais, a classificação será decidida nos pênaltis. Já o Rosario precisa apenas de um empate na segunda partida para avançar de fase.

