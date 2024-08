Tecnologia Novo visual: Google atualiza design do aplicativo de termômetro para o Pixel 9 Pro e Pixel 8 Pro

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Os dois modelos de smartphone ainda não estão disponíveis nas lojas brasileiras. (Foto: Divulgação)

O Google anunciou o Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL como seus celulares topos de linha mais avançados de 2024 — isto é, pelo menos para aqueles que não se interessam pela tela dobrável do Pixel 9 Pro Fold. Apesar da ênfase em sua integração com o Gemini, os smartphones contam com recursos que não tiveram a mesma atenção no lançamento.

Um deles é o sensor de temperatura, um recurso “herdado” do Pixel 8 Pro. Embora esse componente não seja a característica favorita de muitos usuários, o Google não deixou de melhorar sua experiência na parte de software. De acordo com o Google News, o aplicativo de termômetro está recebendo grandes mudanças de design.

Pré-instalado no Pixel 8 Pro (e possivelmente também no Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, que chegarão às lojas em 22 de agosto), o Pixel Thermometer passará a mostrar uma nova seção de materiais que podem ter sua temperatura medida pelo sensor, incluindo comidas, líquidos e superfícies utilizadas no cozimento, como aço inoxidável e cerâmica.

Também haverá um novo botão “+” que permitirá escolher outros materiais para aferir a temperatura. Após isso, o aplicativo passará a exibir o vídeo da câmera traseira para que o usuário consiga visualizar a distância do sensor com o objeto. Assim como antes, serão exibidas orientações na tela para aproximar ou afastar o celular da superfície.

Ainda não há informações sobre a disponibilidade do visual repaginado da interface do app. No entanto, é possível que não seja exclusivo para o Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, e eventualmente, acabe chegando ao Pixel 8 Pro. As mudanças de design foram descobertas na versão 1.0.654975759 do Pixel Thermometer.

Especificações

Tela Super Actua OLED de 6,8 polegadas, com resolução Quad HD (1344 x 2992 pixels), pico de brilho de 3.000 nits e taxa de atualização variável de 1-120 Hz

Plataforma Google Tensor G4, coprocessador de segurança Titan M2

16 GB de RAM

128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno

Câmera frontal de 42 MP, abertura f/2.2, autofoco

Três câmeras traseiras:

Lente principal com sensor de 50 MP, abertura f/1.68, OIS

Lente ultrawide com sensor de 48 MP, abertura f/1.7, campo de visão de 123°, modo macro

Lente telefoto com sensor de 48 MP, zoom óptico de 5x, abertura f/2.8, OIS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Bateria de 5.060 mAh com recarga de 37W

Android 14

Leitor de digitais sob a tela

Certificação IP68

Dimensões: 162,56 x 76,2 x 7,62 mm

Peso: 221 gramas

