Inter Novos reforços do Inter, Carbonero e Kaique Rocha são apresentados no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carbonero e Kaique Rocha: os novos camisas 7 e 27 do Inter. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dois novos reforços do Inter foram oficialmente apresentados na tarde dessa quinta-feira (23). Na Sala de Imprensa do Beira-Rio, o atacante Carbonero e o zagueiro Kaique Rocha concederam entrevista coletiva e celebraram o acerto com o Colorado. Novo camisa sete do time, o atleta colombiano chega por empréstimo até o final de 2025, enquanto o defensor, que vestirá a 27, assinou até dezembro de 2026.

Natural de Santander de Quilichao, Johan Carbonero está emprestado ao Inter pelo Club Atlético Racing-ARG, atual campeão da Copa Sul-Americana. Com “La Academia”, o atacante de 25 anos também venceu o Trofeu de Campeones de 2022 e demonstrou entender a responsabilidade de atuar pelo Colorado.

“Somos conscientes de que a expectativa aqui vai ser grande. Não estamos chegando a qualquer clube, estamos chegando ao Inter. Então, há que trabalhar para dar muitas alegrias à torcida, a nós mesmos. No pouco tempo que estive com os companheiros, percebi que dão, no dia a dia, 100%. Merecemos coisas boas e, confiando em Deus, vamos conquistá-las”, afirmou Johan Carbonero.

Contratado após passagem pelo Athletico-PR, Kaique Rocha inicia sua segunda trajetória com a camisa vermelha. Entre 2021 e 2022, o zagueiro disputou 22 jogos pelo Internacional. Acima dos números, porém, o novo camisa 27 deixou claro que os meses de Inter foram suficientes para construir uma forte conexão com clube e torcida, sentimento que seguiu vivo durante os anos em que atuou no futebol paranaense.

“Desde que eu saí daqui, me sinto um torcedor colorado. Tive uma conexão muito grande com as pessoas que trabalham dentro do Inter, que são muito amorosas. Senti um amor muito grande aqui dentro do Clube, tive uma identificação muito grande com a torcida, que é maravilhosa. Então, depois que eu saí daqui, se eu te falar todos os jogos, estou mentindo, mas grande parte dos jogos eu acompanhava. Venho com muita vontade, e tenho muito amor ao clube”, declarou Kaique Rocha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/novos-reforcos-do-inter-carbonero-e-kaique-rocha-sao-apresentados-no-beira-rio/

Novos reforços do Inter, Carbonero e Kaique Rocha são apresentados no Beira-Rio

2025-01-23