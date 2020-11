Bem-Estar Nutricionista dá dicas para emagrecer até o verão

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Não existe mágica para eliminar peso, mas, sim, disciplina. (Foto: Reprodução)

Fim de ano chegando e, com ele, o calor. Mesmo com a pandemia causada pelo novo coronavírus, muitas pessoas estão curtindo os dias de sol em casa e até se arriscando em praias afastadas ou aglomerando nas mais próximas. Para quem quer ficar em forma até o verão, duas nutricionistas deram algumas dicas para emagrecer e conseguir chegar às festas de final de ano saudável e de quebra ainda perder aqueles quilinhos indesejáveis.

Sônia Soares Watanabe, nutricionista do Instituto Castro, explica que não existe mágica para eliminar peso, mas, sim, disciplina. “Não é recomendada uma restrição calórica tão grande, pois irão acontecer mudanças importantes no cérebro, o apetite irá aumentar e o metabolismo irá diminuir. Devemos reduzir os carboidratos simples, como arroz branco, farinha branca, massas, biscoitos, e dar preferência aos carboidratos integrais, como arroz integral, quinoa, aveia, grão de bico, com baixo índice glicêmico e com muitas fibras.”

Confira as principais dicas passadas pela nutricionista:

1-Fazer diário alimentar, anotando as quantidades ingeridas, os alimentos e o tempo que você gasta para fazer a refeição;

2-Faça de 5 a 6 refeições ao longo do dia: café da manhã; lanche da manhã; almoço; lanche da tarde; jantar e ceia. Procure fazer as refeições a cada 3 – 4 horas, para evitar sentir fome, pois atrapalha o emagrecimento;

3-Fazer refeições em lugares tranquilos, sem Tv, computador ou celular, para que possa prestar mais atenção na alimentação, isso é o comer consciente;

4-Ingerir mais legumes, verduras, frutas e castanhas nos lanches, além de ótimas fontes de fibras, irá dar a sensação de saciedade;

5-Evite ingerir líquidos durante o almoço e jantar, apenas 1 hora após a alimentação;

6-De preferência aos laticínios, iogurtes, leites e queijos, desnatados, lights ou magros;

7-Usar azeite com moderação;

8-De preferência às carnes grelhadas, assadas ou cozidas, retirando pele do frango, peixe e as gorduras aparentes;

9-Evite o consumo de bebidas alcoólicas e refrigerantes, mesmo os dietéticos, o consumo irá atrapalhar todo o trabalho que teve durante a semana, pois possui valor energético;

10-Evite molhos industrializados para temperar saladas, são calóricos e contém grandes quantidades de sódio;

11-Não esqueça de ler os rótulos e procurar saber a quantidade de açúcar e sódio nos alimentos e bebidas que você consome;

12-E, além disso, é muito importante não esquecer de praticar exercício físico, sempre orientada por um profissional. Esteira, pular corda, entre outras práticas aeróbicas são as que mais ajudam a eliminar peso.

