Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Comentarista também se notabilizou por polêmicas e indisciplina quando jogador. (Foto: Reprodução)

Após o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG) sofrer uma lesão durante a partida contra o Caen na última quinta-feira (11) no Campeonato Francês, o apresentador e comentarista paulista Neto, 54 anos, insinuou que o craque brasileiro sempre se machuca em épocas próximas do Carnaval. A manifestação foi feita no programa “Donos da Bola”, exibido diariamente pela Band TV.

Para o ex-jogador, que atuou profissionalmente no período de 1983 a 2000, também usava a camisa 10 (Guarani e Corinthians, dentre vários outros clubes) e se notabilizou por polêmicas e episódios de indisciplina, Neymar não está preocupado em ganhar títulos. Ele também insinuou que o ex-atleta do Barcelona vai promover festas nos próximos dias, apesar da pandemia de coronavírus:

“A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível, uns dois anos. Ele sempre se machuca nesses momentos. É aniversário de alguém? Tá chegando o Carnaval, né? É Sempre no carnaval, tadinho. É muito exercício repetitivo, aí, machuca o adutor, o púbis, é uma coisa horrorosa. É sempre nesses meses…”.

Além de Neto, a imprensa francesa também foi dura com Neymar após mais essa lesão. Isso fez com que os familiares do atacante fossem as redes sociais em sua defesa. O apresentador, no entanto ainda complementou dizendo que Neymar não faz questão de ser campeão da Liga dos Campeões.

“Eu não acho que o Neymar esteja preocupado em ganhar a Copa do Mundo, melhor jogador do mundo. A bola que esse cara joga. se o Modric e o Lewandowski foram os melhores do mundo, como ele não foi? Os dois juntos não jogam 10% do que ele joga, mas ele sempre se machuca em aniversário”, concluiu Neto.

A lesão

Neymar se machucou na vitória do PSG sobre o Caen e deixou o campo antes mesmo de ser substituído pelo francês Kylian Mbappé. O camisa 10 ficará pelo menos quatro semanas fora dos campos, o que o tira da primeira partida contra o Barça e também prejudica sua participação no segundo jogo, marcado para 10 de março, em Paris.

É a terceira vez, em quatro temporadas no PSG, que Neymar sofre uma lesão justamente na hora decisiva da Champions League. Isso já havia acontecido nos mata-matas contra Real Madrid, em 2018, e Manchester United, em 2019. No ano passado, o brasileiro liderou o clube rumo ao vice-campeonato.

Reação

Após a confirmação de mais uma lesão muscular que o tirou da decisiva partida contra o Barcelona, na próxima terça-feira (16), pelas oitavas-de-final da Champions League, Neymar se manifestou.

Em postagem nas redes sociais, o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain admitiu a tristeza com a notícia, falou do incômodo de “apanhar constantemente”, criticou quem o ataca pelo estilo de jogo e deixou o recado: não sabe até quando aguentará a situação.

“A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol”, escreveu o camisa 10 do PSG, acrescentando em seguida:

“Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece”.

“Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o c* a quatro que eu tenho que apanhar mesmo, que sou ‘cai-cai’, ‘chorão’, ‘moleque’, ‘mimado’ etc… Sinceramente, isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS”, completou.

