Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

No Sul do Rio Grande do Sul já começa a chover na manhã deste sábado. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

O aprofundamento de um sistema de baixa pressão que dará origem a um ciclone extratropical durante o fim de semana favorecerá o aumento dos ventos e também a formação de nuvens carregadas sobre a Região Sul do Brasil já a partir deste sábado (26), segundo o Climatempo.

Sábado

No Sul do Rio Grande do Sul já começa a chover na manhã deste sábado e nas áreas do Oeste, Centro e Leste do Estado as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. Há risco de temporais isolados. Ao longo de todo o dia rajadas de vento de até 80 km/h devem ocorrer nas áreas do centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul e de até 50 km/h no centro-norte gaúcho e em áreas do oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Domingo

No domingo (27) todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sujeitos a rajadas de vento de até 90 km/h ao longo do dia. No Paraná rajadas de vento entre 50 e 70 km/h devem ocorrer no decorrer do dia, conforme uma frente fria avança pela Região Sul. Há risco para temporais, com potencial para queda de granizo e chuva volumosa nas áreas gaúchas. No sul e oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná ocorrem temporais isolados.

Segunda

Na segunda-feira (28) há risco de chuva forte em Santa Catarina e no leste do Paraná. Rajadas de vento entre 50 e 80 km/h são esperadas para o leste do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina e no centro-leste do Paraná. Nas demais áreas da Região Sul ocorrem rajadas de vento moderadas, entre 30 e 50 km/h.

Condições meteorológicas, segundo o Inmet

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que neste sábado (26), “entre a tarde e a noite, as condições meteorológicas estarão favoráveis à ocorrência de rajadas de vento de até 60 km/h em áreas isoladas do Oeste, Sul, Centro e Leste do Rio Grande do Sul; Sul e Oeste de Santa Catarina e Oeste do Paraná”.

Temperatura em elevação no Brasil

Segundo o Climatempo, a grande frente fria que passou pelo Brasil no começo desta semana trouxe a chuva e um grande aumento da nebulosidade que reduziram o calor. Mas esta frente fria já se afastou e é o ar seco e quente que está ganhando força novamente sobre o Brasil. A temperatura está em elevação.

Nos próximos dias, a noite e o amanhecer ainda terão temperaturas amenas no Sul e no Sudeste, mas as tardes vão ficar cada vez mais quentes.

Com a chuva e o grande aumento de nebulosidade que ocorreu sobre o Centro-Oeste, as maiores temperaturas no Brasil desde o início da semana passaram a ocorrer em locais do Pará, do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e da Bahia. Mas a nebulosidade e a chuva já diminuíram bastante sobre o Centro-Oeste e o tempo está secando. O calor vai aumentar cada vez mais nos próximos dias e o primeiro fim de semana na primavera será com calor em torno dos 40°C novamente em locais de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e até de Goiás.

Setembro vai terminar quente e outubro vai começar como um forno, com o calor intenso espalhado por quase todo o Brasil. Só não deve ter excesso de calor no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina porque estes dois estados vão sentir a influência da nebulosidade e a chuva de frentes frias.As informações são do Climatempo e do Inmet.

