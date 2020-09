Bem-Estar O azeite extravirgem tem benefícios para a saúde e acentua o sabor dos pratos no dia a dia

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Um azeite de qualidade é imprescindível para receitas elaboradas e para uma vida saudável. (Foto: Reprodução)

Capaz de transformar qualquer prato em um momento especial à mesa e, ao mesmo tempo, de beneficiar a saúde, o azeite parece um alimento mágico. E, para muitos apaixonados pela boa gastronomia, é. Um azeite de qualidade é imprescindível para receitas elaboradas e para uma vida saudável.

Conhecido como “o ouro do Mediterrâneo”, o azeite pode ser utilizado em diversas receitas. Uma dica é sempre atentar-se para as harmonizações, para que suas características possam ganhar ainda muito mais destaque com sabores que combinam do que por contraposição.

Considerado um casamento perfeito, azeite com salada é a combinação mais usual, justamente por se tratar de um prato mais delicado. A mesma regra vale para queijos suaves.

O azeite também é imprescindível para deixar peixes mais saborosos, melhor ainda se for um extravirgem levemente amargo. Carnes brancas, risotos e legumes também ganham um sabor especial com a combinação.

Já pratos com temperos mais intensos pedem azeites picantes e de sabor acentuado. Se degustar uma pizza, paellas, ou alimentos defumados, não tenha medo de regar bem.

Azeite e saúde

Além de delicioso, o azeite possui diversas propriedades que favorecem a saúde. É anti-inflamatório, previne doenças cardíacas, reduz o risco de diabetes, retarda o envelhecimento e fortalece os ossos.

A presença de ácidos graxos monoinsaturados (ômega 9) é o que fornece um dos benefícios mais conhecidos do azeite, a redução do colesterol. Outros componentes presentes são as vitaminas E, A e K, ferro, cálcio, magnésio, potássio e os aminoácidos.

Conheça o azeite que já nasceu premiado

Lançado no mercado em julho, um portfólio de azeites brasileiros extravirgem já chega com premiações mundiais na categoria e movimenta a alta gastronomia. Os Azeites Especiais de Orfeu prometem aguçar os sentidos de chefs e amantes da boa gastronomia.

São dois rótulos monovarietais, Arbosana e Koroneiki, e o Blend da Safra com Coratina, Grappolo e Picual. As garrafas de 350 ml estão disponíveis no site da marca Orfeu, além de supermercados e lojas especializadas no Brasil.

Em 2018, o Orfeu ficou entre os dez melhores azeites do mundo na premiação Terra Olivo, que acontece anualmente em Israel. Também foi posicionado como melhor azeite do Hemisfério Sul e Melhor Azeite da América Latina no concurso italiano EVO IOOC, um dos mais respeitados do setor. Em 2020, este resultado se repete com o Blend da Safra.

De acordo com o presidente da Italy International Olive Oil Competition (EVO IOOC), Antonio Giuseppe Lauro, o azeite de oliva da variedade Koroneiki (grega), de Picual (espanhola) e Coratina (italiana) produzido no Brasil é muito mais complexo e balanceado que as mesmas variedades produzidas em seus lugares de origem.

“Cada azeite de oliva produzido na Fazenda de Orfeu teve sua personalidade muito bem definida, cada variedade com diferentes características, mas com um denominador comum: a excelência”, destaca o especialista.

O CEO de Orfeu Cafés Especiais, José Renato Dias, contou que o cultivo de oliveiras vem sendo trabalhado há mais de uma década.

“Depois dos nossos cafés, chegou a hora de mostrar que o Brasil é também produtor de azeites de altíssima qualidade”, ressaltou.

