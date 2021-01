O Brasil deve ter um desempenho econômico inferior ao dos demais países da América Latina em 2021, de acordo com um relatório do banco BNP Paribas. A instituição projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve crescer 3% neste ano, menos do que os 3,6% esperados para o conjunto das economias latino-americanas.

Como destaque para a região, o banco aponta o crescimento de 5% para Argentina, Chile e Colômbia. O México, outro país analisado pelo BNP, deve avançar 3%.

O crescimento mais tímido esperado para o Brasil deve ocorrer por causa de um primeiro semestre mais fraco, segundo o BNP. A economia brasileira deve sofrer com o encerramento do pagamento do auxílio emergencial e também com os impacto provocados pandemia de coronavírus diante do risco de prefeituras e governos estaduais proibirem o funcionamento de diversas atividades para evitar a disseminação da doença. “Eu tenho dificuldade de ver um cenário benéfico para este primeiro semestre por causa desse balanço de forças”, afirma o economista-chefe do banco BNP Paribas no Brasil, Gustavo Arruda.