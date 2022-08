Política “O Brasil já tem sua carta pela democracia: a Constituição”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A declaração do presidente foi dada após a leitura de uma carta elaborada pela Faculdade de Direito da USP Foto: Reprodução/Twitter A declaração do presidente foi dada após a leitura de uma carta elaborada pela Faculdade de Direito da USP. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a leitura da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito”, elaborada pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite de quinta-feira (11), que “o Brasil já tem sua carta pela democracia: a Constituição”.

“O Brasil já tem sua carta pela democracia: a Constituição. Essa é a única carta que importa na garantia do Estado Democrático de Direito, mas foi justamente ela que foi atacada pelos que agora promovem um texto paralelo que, para efeitos legais, vale menos que papel higiênico”, disse o presidente.

“Acredito que a carta pela democracia, que foi lida na micareta do PT, teve algumas de suas páginas rasgadas, principalmente nas partes em que deveriam repudiar o apoio, inclusive financeiro, a ditaduras como Cuba, Nicarágua e Venezuela, bem como o controle da mídia/internet”, declarou Bolsonaro.

“Das duas uma, ou a esquerda repentinamente se arrependeu de suas ameaças crônicas à nossa democracia, como os esquemas de corrupção, os ataques à propriedade privada e a promoção de atos violentos, ou trata-se de uma jogada eleitoral desesperada. O golpe está aí, cai quem quer”, prosseguiu o presidente.

A carta elaborada pela Faculdade de Direito da USP, que tem cerca de 1 milhão de assinaturas, foi lida no início da tarde de quinta, no Largo São Francisco, no Centro da capital paulista. O ato contou com a participação de juristas, políticos, movimentos sociais, entidades e representantes da sociedade civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política