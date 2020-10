Brasil O Brasil mantém a taxa de transmissão do coronavírus baixa por tempo inédito

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Dados da Imperial College mostram que Brasil conseguiu segurar o índice abaixo de 1 por duas semana. (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela primeira vez desde abril, o Brasil obteve um avanço relevante em um dos principais indicadores de controle da covid-19: o País conseguiu manter a taxa de transmissão do novo coronavírus abaixo de 1 por duas semanas seguidas, segundo dados da Universidade Imperial College, de Londres.

Esta semana, o índice registrado é de 0,99, o que representa um ligeiro aumento em comparação com os 0,95 da semana passada, mas ainda sim dentro do intervalo de desaceleração.

Em agosto, o Brasil conseguiu pela primeira vez em quatro meses reduzir a taxa de contágio do novo coronavírus para um nível considerado de controle da pandemia. Desde então o índice oscilava semanalmente entre um pouco

abaixo ou um pouco acima de 1.

Para a epidemia ser considerada controlada, a taxa de transmissão precisa estar abaixo de 1. O índice, também chamado de Rt, indica para quantas pessoas cada infectado transmite o vírus.

A taxa calculada nesta semana indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o coronavírus para outras 99, em uma progressão decrescente. O dado reforça a tendência de queda nas curvas da covid-19 no Brasil.

A taxa brasileira é menor que a de países como Canadá (1.77), Reino Unido (1.57), Holanda (1.33), Equador (1.30), Bélgica (1.21), Itália (1.19), Portugal (1.18), Argentina (1.07), Alemanha (1.05), Japão (1.05), França (1.03) e

Colômbia (1.00). Por outro lado, é superior à da África do Sul (0.98), Paraguai (0.97), Índia (0.96), Áustria (0.96), Bolívia (0.95), México (0.95), Espanha (0.95), Peru (0.79) e Austrália (0.75). A análise contém dados de 72 países

com transmissão ativa do coronavírus.

Casos

O Brasil passou dos 5 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 31.553 novos diagnósticos da doença, totalizando 5.000.694. As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária, divulgada na noite dessa quarta-feira (7).

O número de mortes desde o começo da pandemia alcançou 148.228. Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais acrescentaram 734 óbitos causados por covid-19. Ainda há 2.482 falecimentos em investigação.

O balanço do Ministério da Saúde apontou 461.042 casos que ainda estão em acompanhamento. Até o momento, 4.391.424 pessoas já se recuperaram da doença.

MEC

O Ministério da Educação (MEC) apresentou, nessa quarta (7), o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. O documento foi produzido pelas secretarias de Alfabetização, de Educação Básica e de Modalidades Especializadas de Educação e oferece informações para que as redes estaduais e municipais possam se preparar para um retorno seguro.

O guia reúne normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar para um retorno seguro. A decisão de retorno às aulas presenciais, no entanto, é exclusiva de estados e municípios. Entre as orientações, estão o uso obrigatório de máscaras, a garantia de um distanciamento mínimo de um metro entre os alunos, o uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de ensino e a adoção de regimes de revezamento de equipes, para diminuir a circulação de pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil