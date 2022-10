Tecnologia O cemitério dos produtos do Google

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Site reúne as "lápides" de 166 programas, plataformas, redes sociais e até hardware da empresa que não existem mais.

Nos mais de 23 anos de existência do Google, a empresa norte-americana lançou, literalmente, centenas de produtos com as mais diversas funcionalidades, de e-mails a redes sociais, de caixas de som inteligentes a serviços de edição compartilhada. É natural que, ao longo dessa trajetória, muitos e muitos deles tenham ficar para trás. O site Google Cemetery (Cemitério do Google) reúne 166 produtos da empresa que foram descontinuados desde 2006. Relembre (ou conheça) alguns deles.

O Google tem uma série de serviços que funcionam muito bem, mesmo para alguns que estão no mercado há anos – como é o caso do Gmail e do Maps. Mas, mesmo com tanto sucesso em alguns lados, há uma lista grande de nomes que não existem mais e com nomes que fizeram sucesso durante a vida de cada um.

A interface do site é bem simples, com o ícone do serviço, nome, descrição e tempo de vida de todos os mais de 150 que estão catalogados. Passando o mouse por cima, a informação da causa de ser descontinuado é exibida.

Um dos exemplos é o saudoso Orkut. Ele foi a primeira contato como rede social da maioria dos internautas brasileiros. Durou 10 anos (de 2004 a 2014) e até hoje muitos não aceitam o fim das comunidades, scraps e outras funcionalidades que fizeram parte de nossas vidas.

“O Google afirmou que o principal motivo para a aposentadoria do Picasa é que ele queria concentrar seus esforços inteiramente em um único serviço multiplataforma de fotos, no Fotos”, explica o site sobre o fim do Picasa – que foi descontinuado em 2016. “O Dodgeball foi desativado e sucedido em fevereiro de 2009 pelo Latitude”, diz o site sobre o Dodgeball.

Outro site que trabalha de forma semelhante, mas com mais informações, é o Killed by Google. Ele lista muito mais do que o Cemetery, chegando em 146 produtos e que podem ser separados em serviços, aplicativos e até mesmo hardware feito pela empresa – como é o caso do notebook Chromebook Pixel, o Glass e o Projeto Ara.

Ambos deixam claro que o número de produtos descontinuados é muito maior do que os que ainda funcionam, mas alguns nomes poderiam ainda estar dentro do mundo dos vivos, como é o caso do Reader. Que saudade.

