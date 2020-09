Rio Grande do Sul O Detran gaúcho tem inscrições abertas para o segundo curso gratuito de instrutor de trânsito

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Temas incluem dificuldades de aprendizagem observadas em autoescolas. (Foto: Divulgação/Detran-RS)

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul abriu nesta semana as inscrições para o seu segundo curso gratuito para instrutores de trânsito. Com 20 horas de aulas totalmente on-line e fornecimento de certificado, a atividade de formação faz parte do programa “Didática na Prática”, da Escola Pública do órgão.

A decisão de dar continuidade à capacitação foi motivada pela grande procura no primeiro curso: mais de 1,3 mil participantes. Com isso, muitos profissionais acabaram ficando de fora e pediram ao Departamento uma segunda oportunidade.

Na programação estão previstos tópicos como as dificuldades de aprendizagem por parte dos candidatos à CNH (Carteira Nacional de Habilitação), tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas.

A atividade, que é desenhada com uma espécie de game, busca aprimorar a compreensão do instrutor sobre esse aspecto, além de oferecer ferramentas para lidar com alunos cuja insegurança e outras características comportamentais influenciam no aprendizado e na própria trajetória futura como motoristas habilitados.

De acordo com o Detran-RS, o curso também propõe uma reflexão sobre a prática e o papel do educador nesse processo, em meio à evolução tecnológica. O instrutor de trânsito é então convidando a novas experiências. “A ideia é reforçar a importância da aprendizagem significativa e apresentar sugestões de metodologia”, explica a diretora da Escola, Carla Guglielmi.

Como se inscrever

As inscrições poderão ser realizadas no portal da Escola Pública de Trânsito (ww.escola.detran.rs.gov.br), menu “Nossos Cursos”. O candidato será redirecionado a página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde deverá fazer seu login ou criar uma conta – caso ainda não tenha uma.

Além dos cursos com inscrições abertas, o participante terá acesso livre ao conteúdo do material “Ensino Sem Distância”, desenvolvido para instrutores de trânsito e diretores de ensino de CFCs (Centros de Formação de Condutores, antigamente denominados “autoescolas”).

Nesse subsídio é possível encontrar orientações sobre ensino remoto, fundamentos, requisitos e propósitos, diferenciando-o da prática presencial e com sugestões de interação com o aluno, a fim de manter a atenção, interesse e participação. Para acessá-lo, basta clicar no menu “Interatividade”, link “EscolaFlix”. Em caso de dúvida, o contato pode ser feito pelo e-mail cursos-escola@detran.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

