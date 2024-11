Colunistas O Diamante do PCC

Por Leandro Mazzini | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Criada em agosto no Rio de Janeiro, a Diamante Participações e Negócios Ltda, de agenciamento de serviços e instituição financeira, entrou na mira das autoridades. Seu proprietário, G.L.F.M., mora na periferia de São Paulo, e tentou sem sucesso ser PM e Guarda Municipal no interior paulista. No seu LinkedIn, aparece como auxiliar de logística numa empresa de peças para tratores. Ou seja, tem renda mensal incompatível com o controle de 20 postos de combustíveis de propriedade da Diamante na região metropolitana do Rio. A maioria é de ‘bandeira branca’ e seis deles não têm autorização da Agência Nacional do Petróleo para operar. Há anos a inteligência da Segurança no Estado monitora a entrada de facção criminosa na capital. Há informes de que o bando já comprou 30 postos nos últimos meses. Autoridades já descobriram que G.L.F.M, com esse currículo, ascendeu para sócio controlador de uma rede avaliada em mais de R$ 30 milhões. O e-mail cadastrado como de contato da empresa remete a outro grupo que já é investigado pelas autoridades paulistas por lavagem de uma facção criminosa no setor.

Ele avisou

Na reunião de governadores com o presidente Lula, sobre a PEC da Segurança, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), alertou para o que a Coluna tem publicado com exclusividade: “Uma coisa que nos preocupa muito é a transposição de ilícito em negócios lícitos. Temos um problema sério no setor de combustível”. “A profusão de postos adquiridos pelo crime organizado, e até usinas de etanol”.

Apoio de peso

O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), ex-prefeito de Santos, se confirmou puxador de votos e teve forte relevância na eleição. Segundo a Quaest, 33% dos eleitores consideraram seu apoio determinante, o que contribuiu para a reeleição de Rogério Santos (Rep). Barbosa superou figuras como Tarcísio de Freitas, Bolsonaro e Lula em influência no litoral paulista, e ganhou relevância nacional no PSDB.

Menu Judiciário

Antes de se consolidar como o principal candidato à presidência da Câmara, o líder do governo, Hugo Mota (Rep-PB), jantou na terça-feira (29) com as ministras do TSE Vera Araújo e Edilene Lobo, em encontro na casa da juíza Renata Gil, conselheira do Conselho Nacional de Justiça. O menu à mesa foi o debate das expectativas de avanço na agenda de igualdade e combate à violência de gênero nos Poderes.

Segurança pra Xi

A Embaixada da China reforçou com o chanceler Mauro Vieira pedido para rigorosa segurança de nível internacional na visita do presidente Xi Jinping, em novembro, no Rio e em Brasília. A Embaixada pede que “a parte brasileira responda pela segurança física e dignidade da delegação (…) e prevendo quaisquer atividades terroristas, manifestações e outras atividades perturbatórias das forças anti-China”.

Vai piorar

Numa só tacada, o Governo Federal decidiu elevar o IPI sobre os cigarros em 50%. A Receita projeta aumento de arrecadação, mas, para especialistas do setor, a medida terá efeito contrário. Deve reduzir a arrecadação justamente porque empurrará o consumidor, na maioria o de baixa renda, para a alternativa mais barata disponível no mercado: o cigarro falsificado e contrabandeado.

Instagram: @colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/o-diamante-do-pcc/

O Diamante do PCC

2024-11-04