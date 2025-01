Colunistas O Gestor Público do Futuro

Por Rafael Bechelin | 3 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O mundo está mudando em uma velocidade sem precedentes. Novas tecnologias que já existem e que estão em franco processo de exponencialização já estão transformando nossa forma de viver, produzir e consumir. Esse cenário de grandes transformações traz consigo desafios e oportunidades que exigem uma reconfiguração de cidadãos, líderes empresariais e sobretudo de gestores públicos.

Mais do que administrar recursos e implementar políticas, o gestor público do futuro deverá sobretudo ser um protagonista da inovação, comprometido com o desenvolvimento econômico, com a criação de talentos e a centralidade do cidadão em todas as suas ações.

Uma Nova Mentalidade para a Gestão Pública

Uma nova mentalidade ancorada em inovação e empreendedorismo, com decisões baseadas em dados, é fundamental para que tenhamos cidades mais sustentáveis, prósperas e inclusivas.

É inaceitável pensar que nos dias atuais ainda convivamos com coisas como aterros em cidades e que o lixo da cidade ainda continue sendo fonte de gastos e degradação ambiental ao invés de fonte de renda e de energia renovável.

As Habilidades-Chave de um Gestor Público do Futuro Entre as novas competências, destacam-se:

– 1. Design de Políticas Públicas com o Ser Humano no Centro do Processo: Capacidade de criar políticas públicas inovadoras colocando o cidadão como ponto de partida e utilizando abordagens inovadoras para resolver problemas reais.

Objetivo: Garantir que as soluções públicas sejam relevantes e inclusivas.

– 2. Fomento à Economia Criativa e Inovadora: Habilidade de identificar e alavancar setores emergentes, como economia verde, economia criativa e tecnologias disruptivas, como motores de desenvolvimento econômico.

Objetivo: Promover a diversificação econômica e criar ambientes favoráveis para startups e negócios inovadores.

– 3. Gestão Orientada por Dados e Evidências: Capacidade de coletar, interpretar e utilizar dados para criar soluções personalizadas e tomar decisões mais eficazes e transparentes.

Objetivo: Ampliar a eficiência do governo, aplicar melhor os recursos públicos e aumentar a confiabilidade das políticas públicas.

– 4. Mobilização de Ecossistemas de Inovação: É fundamental que o gestor público do futuro tenha competência para integrar governo, academia, sociedade civil e setor privado, formando um ecossistema que promova inovação e crie talentos.

Objetivo:: Potencializar as sinergias entre os diferentes atores e fortalecer a colaboração local.

– 5. Empreendedorismo Público e Intraempreendedorismo: O gestor público do futuro deve criar condições para que cada vez mais intraempreendedores floresçam dentro da administração pública. O perfil da liderança deve ser portador de uma mentalidade empreendedora aplicada à gestão pública, capaz de criar alternativas para reduzir burocracias e implementar soluções rápidas e criativas.

Objetivo: Melhorar serviços públicos, gerar eficiência na máquina pública e criar um ambiente propício para o crescimento econômico e o empreendedorismo local.

– 6. Desenvolvimento de Talentos e Educação Inovadora: O gestor público do futuro deve criar condições para que suas cidades se tornem territórios capazes de formar e reter talentos, pois estes são o combustível e a base para que transformações sejam possíveis.

Objetivo: Estimular a formação de uma força de trabalho qualificada, criativa capaz de criar novas matrizes produtivas e produzir um desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo.

– 7. Estratégias de Place Branding e Cidades Magnéticas: Capacidade de transformar a cidade em uma marca atrativa, tanto para moradores quanto para investidores, destacando inovação, qualidade de vida e oportunidades econômicas.

Objetivo: Atração de investimentos e promover a cidade como referência em desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e inovação.

– 8. Gestão Colaborativa de Desafios Públicos: O gestor público do futuro deve ter competência para construir redes colaborativas que envolvam os diversos setores da sociedade para a resolução dos desafios urbanos.

Objetivo: Entender as dinâmicas da cidade em um nível mais profundo e fortalecer a legitimidade e a aceitação das políticas públicas.

– 9. Tecnologia e Digitalização como Alavancas de Transformação: O uso estratégico de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e big data, não é mais opcional. O foco em digitalização e automatização de processos criam as bases necessárias para que a gestão possa ser cada vez mais eficiente.

Objetivo: modernizar serviços públicos, aumentar a eficiência e promover maior transparência na gestão.

– 10. Liderança para Sustentabilidade e Resiliência: Competência para integrar soluções de inovação que considerem desenvolvimento econômico sustentável, qualidade de vida, uso de recursos naturais e regeneração ambiental, com foco no solo, na água e no clima.

Objetivo: Garantir o crescimento econômico aliado à preservação de recursos e à criação de oportunidades futuras.

O Futuro Começa Agora

Ser um gestor público do futuro é sobre liderar com propósito, inspirar confiança e engajar agentes públicos e comunidades na construção de cidades mais justas e humanas. O gestor público do futuro também é alguém que entende que inovação é um meio de transformar vidas e acima de tudo, acreditar que é possível transformar realidades e construir cidades mais sustentáveis, prósperas e voltadas para a qualidade de vida de todos.

(Rafael Bechelin – Membro do Grupo Front, Especialista em cidades inteligentes – Head de inovação para cidades da Wise Innovation – g.frontoficial@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

