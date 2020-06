Geral O goleiro Bruno faz propaganda de canil e cria polêmica na internet

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

O goleiro Bruno Fernandes tem sido alvo de muitas críticas na internet após publicar em sua página no Instagram um anúncio de um canil. (Foto: Reprodução/Instagram)

O goleiro Bruno Fernandes tem sido alvo de muitas críticas na internet após publicar em sua página no Instagram um anúncio de um canil. O ex-atleta de Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, entre outros, foi condenado pela morte da modelo Eliza Samúdio. Investigações apontaram que os restos mortais da namorada foram comidos por cães. Ele foi condenado, pagou parte da pena preso, mas agora está em liberdade condicional.

“Tive o grande prazer de conhecer um canil incrível da raça do meu ‘filho‘ Booba. American Bully.. Queria agradecer pela receptividade e parabenizar pelos lindos animais que vocês tem lá!! Esses da Foto são Estrela e Cristal, e também levei meu Boobinha pra conhecer novos amigos e brincar bastante!! Encontro muito produtivo!!”, diz a postagem publicada pelo goleiro na rede social.

Após a polêmica, Bruno decidiu se manifestar em seu Instagram, alegando que estava apenas fazendo visita para um amigo dono de um canil e que um dos cachorros na foto é dele. Mesmo assim, o goleiro continuou sendo criticado pelos internautas.

Bruno tem 35 anos e foi condenado a 22 anos e 3 meses pela morte da modelo, com quem teve um filho. O crime ocorreu em 2010 e, desde o ano passado, ele cumpre a pena em regime semiaberto. Desde então, Bruno tenta voltar a jogar futebol. Ele chegou a acertar com o Poços de Caldas-MG, Fluminense de Feira-BA e Operário-MT, mas os dirigentes decidiram desistir do negócio após pressão de torcedores locais.

Em seu Instagram, que é fechado (apenas autorizados que o seguem conseguem ver as postagens), Bruno tem publicado vídeos e fotos treinando, imagens com sua mulher e também alguns anúncios. Além do canil, recentemente ele fez propaganda para luvas de goleiro.

A Justiça de Minas Gerais autorizou o goleiro a se mudar para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, no final de março. A defesa de Bruno tinha feito o pedido à Vara de Execuções Penais da cidade mineira de Varginhas, onde ele continuava a cumprir a pena pelo crime em regime domiciliar.

Bruno está solto desde o ano passado, após ganhar o direito de cumprir o restante da pena pela morte de Eliza, em 2010, no regime semiaberto. Atualmente ele vive com sua mulher, Ingrid Calheiros.

Ao permitir que fosse para o Rio, o juiz Tarcísio Moreira de Souza determinou que ele cumprisse algumas condições, como comprovar que estava trabalhando. Morando em Arraial do Cabo, Bruno terá que continuar cumprindo as condições impostas, mas é a Vara de Execuções Penais do Rio que ficará responsável pelo processo de cumprimento da pena pelo goleiro.

Bruno foi condenado a uma pena de 20 anos e 9 meses pela morte de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho dos dois. Bruno também havia sido condenado por ocultação de cadáver, pena que foi depois extinta, após a Justiça de Minas entender que o crime prescreveu. O filho do casal vive com a avó materna no Mato Grosso do Sul. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e Extra.

