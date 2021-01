#coronavírus O governo gaúcho recebeu três recursos contra o mapa provisório do distanciamento controlado para esta semana

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2021

Configuração preliminar prevê 17 regiões sob bandeira vermelha e quatro em laranja. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

O governo gaúcho recebeu três recursos contra o mapa provisório da 38ª rodada do distanciamento controlado, que prevê quatro regiões gaúchas com bandeira laranja (risco médio para coronavírus) e as demais 17 na cor vermelha (alto risco). A resposta aos pedidos será divulgada na tarde desta segunda-feira (25) e a configuração definitiva terá vigência de 26 de janeiro a 1° de fevereiro.

Os detalhes podem ser conferidos na página oficial distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Estão em laranja as áreas de Pelotas, Bagé, Caxias do Sul e Cachoeira do Sul. Na configuração preliminar da semana passada, havia apenas uma nessa cor, passando para duas no mapa definitivo, após o deferimento de um dos recursos.

“Mesmo com alterações em indicadores monitorados pelo Estado, a grande maioria das regiões segue em bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus”, ressalta o Comitê de Crise do Palácio Piratini.

Avaliação

“O mapa preliminar reflete a alteração de indicadores monitorados pelo sistema estadual de enfrentamento à pandemia, com leve queda de internações e óbitos por Covid”, frisou o governo gaúcho. “Ainda assim, a grande maioria das regiões segue em bandeira vermelha, ou seja, com risco alto para esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do vírus no Estado.

As 17 regiões em vermelho somam 78,4% da população gaúcha, enquanto no mapa anterior eram 86% dos habitantes nas 19 regiões.

Para o total do Rio Grande do Sul, houve redução no número de pessoas confirmadas com Covid em leitos clínicos (-9%) e estabilidade nos internados em UTI. Foi registrada, ainda, estabilidade no número de casos ativos e, no acumulado desta semana, considerável redução dos óbitos (-19%).

Também houve redução no número total de leitos de UTI ocupados. Na semana 36, havia 2.630 leitos de UTI; na 37, 2.640, e na atual, 2.660. Contabilizando o aumento do total de leitos e a estabilidade dos confirmados com Covid-19 em UTI, a razão de leitos livres para cada ocupado por Covid subiu para 0,77; era 0,71 (semana 37) e 0,70 (semana 36).

Mesmo com o início do plano de vacinação, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, reforça que a pandemia não acabou, e o mapa preliminar continua refletindo a gravidade da situação do Rio Grande do Sul:

“A vacina chegou, mas a quantidade ainda é pequena diante da população que deverá ser imunizada. Mais uma vez, salientamos a importância dos cuidados individuais e com o próximo. Toda a população deve continuar em estado de alerta porque o vírus segue circulando”.

Cogestão

Caso a classificação prévia seja mantida, as 14 regiões em bandeira vermelha que aderiram ao sistema de cogestão regional podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja.

Guaíba e Uruguaiana, que não aderiram à gestão compartilhada, e Santa Maria, que retirou a adesão à cogestão nesta semana, estão em vermelho e devem seguir os protocolos determinados pelo Estado.

As regiões de Pelotas, Caxias do Sul, Bagé, Cachoeira do Sul, classificadas em laranja e participantes do sistema de cogestão, podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiverem previstos e atualizados nos seus planos regionais.

De acordo com o mapa preliminar da 38ª rodada, 408 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 8,9 milhões de habitantes, o que corresponde a 78,4% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 149 municípios (650,5 mil habitantes, 5,7% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

(Marcello Campos)

