Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

O Grêmio caiu uma posição na tabela em virtude da vitória do Vila Nova sobre o CRB. (Foto: Gabriel Tadiotto/EC Juventude)

O Grêmio empatou com o Juventude em 2 a 2 em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Com gols de Elias Manoel e Ruan, o Tricolor buscou a igualdade no placar e somou mais um ponto no Grupo A da competição. Contudo, o Grêmio caiu uma posição na tabela em virtude da vitória do Vila Nova sobre o CRB, em Goiânia.

Para a partida desta tarde, o técnico Thiago Gomes contou com os reforços de Ruan, Lucas Araújo, Patrick, Rildo e Fabricio, que estão integrados ao plantel profissional do Tricolor.

Jogando com o mando de campo, o Juventude ocupou o campo gremista nos primeiros momentos do jogo. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o Juventude acabou abrindo o placar com um cabeceio certeiro do atacante Aires. 1 a 0 para o time da Serra.

O Grêmio arriscava algumas chegadas em velocidade pelos flancos, mas sem efetividade contra o gol do goleiro Samuel Deuner. Aos 27 minutos, o zagueiro Ruan acabou se complicando na saída de bola e cometeu pênalti sobre o centroavante Gabriel. Na cobrança, o meia João Pedro acertou o canto direito do goleiro Vinícius Machado, que foi na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol alvi-verde.

O Tricolor voltou para a etapa complementar com a mesma atitude do primeiro tempo, com marcação alta na defesa do Juventude. Com apenas seis minutos de bola rolando, a pressão deu resultado. Em cobrança de lateral ao lado da grande área, o atacante Da Silva sofreu uma carga do zagueiro do alvi-verde e o juiz Lucas Horn indicou a penalidade máxima para o Grêmio. Na cobrança, o zagueiro Ruan chamou a responsabilidade para deslocar o goleiro Deuner em ótima cobrança. Empate gremista na Serra Gaúcha.

