5 de novembro de 2020

A vitória deixou o Inter na 7ª colocação com 15 pontos ganhos. (Foto: Jota Finkler)

O Internacional superou o Grêmio e comemorou a conquista de mais três pontos no Campeonato Brasileiro Sub-20. No Grenal disputado no CT Alvorada na tarde desta quinta-feira (5), o Celeiro de Ases venceu por 2 a 1, com gols de Igor e Pedrinho, e voltou a zona de classificação, ocupando agora a 7ª colocação com 15 pontos ganhos.

No primeiro tempo o Colorado, com avanços pelos lados do campo, foi mais ameaçador que o adversário. Aos 15 minutos, o volante Igor arriscou de fora da área e a bola desviou na zaga gremista antes de entrar.

Ainda melhor na partida, o segundo gol veio no pênalti convertido por Pedrinho. Reforço Colorado Pós-Pandemia, o camisa 10 cobrou com estilo e deslocou o goleiro adversário para ampliar o marcador.

No segundo tempo o Inter administrou o resultado e chegou a ter chances de gol, como na cabeçada de Caio Vidal, que o goleiro Adriel fez uma ótima defesa, entre outras chances.

O Grêmio teve o volante Bitello expulso aos 29 minutos e chegou a descontar com Leo Fenga aos 37.

No domingo (8) o Internacional volta a jogar pelo Brasileirão Sub-20 contra o Athletico-PR, em casa. O jogo será às 15h.

