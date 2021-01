Grêmio O Grêmio enfrenta o Curitiba em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Técnico Renato Portaluppi comandou treinamento tático e de bolas paradas no CT Luiz Carvalho antes do jogo contra o time paranaense. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

O Grêmio entra em campo contra o Curitiba no Couto Pereira às 16h neste domingo em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, o Tricolor ocupa a sexta colocação da tabela – seis pontos atrás do quarto colocado, o Atlético Mineiro, que fecha a zona de classificação direta à Libertadores 2021.

Além do zagueiro Kannemann e do volante Matheus Henrique, fora por suspensão, a delegação terá outras ausências. O goleiro Vanderlei fica em Porto Alegre, preservado. Com dores no quadril, o atacante Pepê fez treinos na academia, acompanhado dos fisioterapeutas do Clube, e fica fora. Também Diego Souza e Diogo Barbosa treinaram nas dependências do CT e não viajam

Treino

Na manhã do sábado (30), o técnico Renato Portaluppi utilizou a última sessão de treinamento para fazer ajustes táticos na equipe e reforçar as orientações de bolas paradas ofensiva e defensiva. A escalação só será divulgada antes do jogo. Por desgaste e dores musculares, alguns atletas ficam em Porto Alegre. Substituído contra o Flamengo, o centroavante Diego Souza fez exame e não teve lesão constatada.

Antes de iniciar o trabalho com bola, o grupo de jogadores cumpriu um circuito físico comandado pelos preparadores da equipe. O circuito era composto por movimentos de jogo e trabalhos de potência e velocidade. Na sequência, Renato reuniu os onze jogadores escolhidos para iniciar e passou as instruções do treinamento. O técnico participou ativamente, pausando a atividade para corrigir posicionamentos e acompanhando as progressões do time ao ataque – sempre orientnado como cada setor deveria se posicionar.

