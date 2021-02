O chanceler Mohammad Javad Zarif também se referiu às eleições no Irã em junho. Se um presidente linha-dura for eleito, isso poderia ameaçar ainda mais um acordo, segundo ele.

“O tempo está se esgotando para os americanos, tanto por causa do projeto de lei do parlamento quanto pela atmosfera eleitoral que se seguirá ao Ano Novo iraniano”, disse Zarif em uma entrevista ao jornal Hamshahri publicada neste sábado. O novo ano do Irã começa em 21 de março.