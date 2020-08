Com vigência a partir desta terça-feira (25), o décimo-sexto mapa do distanciamento controlado reduziu de 14 para 12 o número de regiões do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha (alto risco epidemiológico para coronavírus). As outras nove áreas do Estado estão sob a cor laranja (risco médio), conforme divulgado pelo governador Eduardo Leite nas redes sociais na tarde desta segunda.

A nova configuração vale por uma semana, com restrições de atividades impostas de forma proporcional a cada bandeira, em uma escala de quatro cores que tem o amarelo (baixo risco) como status mais brando o amarelo e o preto (altíssimo risco) como o mais severo. Atualmente, nenhuma região apresenta o amarelo. E desde a implantação do modelo, em maio, não houve classificação com a cor preta.

O Comitê de Crise do Palácio Piratini deu razão a somente um dos dez recursos apresentados por prefeituras e associações locais. Trata-se da macrorregião de Guaíba, onde se observou uma redução de 26% no número de hospitalizações e de casos ativos em relação aos pacientes recuperados.

Santo Ângelo, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Passo Fundo tiveram o pedido indeferido e permanecem em bandeira vermelha, juntamente com Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre Pelotas e Palmeira das Missões, que já estavam com essa classificação e não apresentaram pedido de reconsideração.

Das 12 regiões “pintadas” de vermelho”, nove aderiram ao sistema de cogestão entre governo do Estado e prefeituras, por meio da adoção de protocolos alternativos aos determinados pelo Executivo gaúcho. São elas Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas e Lajeado – um pedido feito por Uruguaiana permanece sob análise.

Os municípios que optarem por esse caminho de gestão devem elaborar planos estruturados próprios, aprovados por no mínimo dois terços dos prefeitos da região, avalizados por equipe técnica e encaminhados para o Gabinete de Crise, exclusivamente via formulário eletrônico, com no mínimo 48 horas de antecedência do início da vigência de seu plano.

“Não é liberação para se fazer o que quiser”, voltou a alertar Eduardo Leite. “Observamos episódios recentes de aglomerações e empreendimentos que não estão respeitando os protocolos estaduais ou regionais. Para que não sejam necessárias medidas mais restritivas, é fundamental que a população continue ajudando.”.

Abrangência

Depois da análise de recursos, o Estado ficou com 302 municípios sob bandeira vermelha, o que corresponde a 68,1% da população gaúcha (7.719.002 habitantes). Desse total, 130 municípios não tiveram registro de hospitalização e óbito por Covid-19 de morador nos 14 dias anteriores ao levantamento – equivalente a 5,4% da população gaúcha (613.419 habitantes).

As prefeituras dessas cidades se adequam à chamada “Regra 0-0” e, portanto, podem adotar protocolos previstos na bandeira laranja por meio de regulamento próprio. Basta que mantenham atualizados os registros nos sistemas oficiais e adotem, por meio de decreto, regulamento próprio, com protocolos para as atividades previstas na bandeira laranja.

Esses e outros detalhes do mapa da 16ª rodada do sistema, válida para os próximos dias, podem ser conferidos no site oficial www.distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)