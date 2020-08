O Rio Grande do Sul acumula 100.448 casos de coronavírus desde março. Mortes pela doença passam de 3.100

O boletim divulgado nesta segunda-feira (24) pela Secretaria da Saúde incluiu mais 89 testes positivos e 40 óbitos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, totalizando 109.953 casos confirmados e 3.102 perdas humanas desde março em 484 dos 497 municípios (97%). Já o contingente de recuperados é de 100.448 (91%) e a ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) está em 78%.

Na lista de vítimas mais recentes por Covid-19 no Estado, o predomínio de idosos permanece inalterado, aspecto que pode ser verificado pelo falecimento de três pacientes com menos de 60 anos, ao passo que todos os demais estão acima dessa faixa etária. O mais jovem tinha 32 anos e o mais velho 98 anos, conforme resumido no relatório a seguir.

– Amaral Ferrador (homem, 68 anos);

– Antônio Prado (homem, 72 anos);

– Canoas (homem, 82 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Caxias do Sul (homem, 32 anos);

– Caxias do Sul (homem, 83 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 72 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 62 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 69 anos);

– Estância Velha (homem, 64 anos);

– Fazenda Vilanova (mulher, 75 anos);

– Guaíba (homem, 72 anos);

– Ijuí (mulher, 98 anos);

– Lajeado (homem, 85 anos);

– Miraguaí (mulher, 52 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 67 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 60 anos);

– Osório (homem, 50 anos);

– Passo Fundo (homem, 66 anos);

– Passo Fundo (homem, 70 anos);

– Portão (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 89 anos)

– Porto Alegre (homem, 46 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Rio Grande (mulher, 80 anos);

– Sananduva (homem, 71 anos);

– Santa Rosa (homem, 70 anos);

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 94 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 84 anos);

– Sarandi (mulher, 91 anos);

– Tapes (mulher, 64 anos);

– Torres (mulher, 72 anos);

– Vale Real (homem, 84 anos);

– Vespasiano Correa (homem, 72 anos);

– Viamão (homem, 71 anos).

Mais leitos de UTI

Em Porto Alegre, o Hospital Independência oferece desde esta segunda-feira dez leitos de UTI para atendimento de pacientes de Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde). As unidades são equipadas com ventiladores pulmonares repassados pelo Ministério da Saúde e Fundação Itaú.

Segundo a prefeitura, o objetivo é dar suporte aos serviços na enfermaria que funciona no hospital modular anexo, entregue em junho com recursos da iniciativa privada e onde estão instalados 60 leitos. Os novos leitos de terapia intensiva estão em uma área adaptada e serão utilizados exclusivamente enquanto durar a pandemia.

O Hospital Independência é mantido pela Sociedade Sulina e possuía 100 leitos de atendimento em traumatologia e ortopedia pelo SUS. A nova estrutura de 60 leitos no hospital modular anexo será incorporada à instituição após a pandemia, com foco nessas mesmas especialidades cirúrgicas.

O dashboard das UTIs de Porto Alegre mostra, na tarde desta segunda-feira, ocupação de 89,07% dos leitos de UTI adultos em 17 hospitais. São 353 leitos abrigando pacientes de casos suspeitos (47) e confirmados (306) de infecção pelo novo coronavírus.

(Marcello Campos)