Geral O presidente do Barcelona afirmou que o clube espanhol tem a “obrigação” de renovar com Messi

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Uma emissora espanhola afirmou na semana passada que Messi teria paralisado as negociações para renovar seu contrato. (Foto: Reprodução)

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que o clube espanhol tem a “obrigação” de estender o contrato do craque Lionel Messi. “Ele é o melhor jogador da história e ainda tem muitos anos de futebol e, no que diz respeito às informações divulgadas nos últimos dias, eu diria que a fonte é sempre a ‘Cadena SER’”, disse Bartomeu em entrevista à rádio catalã “RAC-1”.

A emissora espanhola afirmou na semana passada que Messi teria paralisado as negociações para renovar seu contrato. Além disso, revelou que o camisa 10 do Barça estaria pensando em deixar a equipe no final do vínculo, que termina em junho de 2021.

Bartomeu também defendeu o técnico Quique Setién, contratado em janeiro para substituir Ernesto Valverde, garantindo que o comandante permanecerá no cargo do Barcelona.

“Setien continuará. Estou bastante satisfeito com o progresso que estamos mostrando em campo, apesar dos empates. Ultimamente, tenho visto uma imagem melhor e espero que continue assim”, declarou o presidente do time catalão.

Bartomeu também disse que não se arrepende de ter demitido Ernesto Valverde em janeiro. Valverde levou o Barça a sucessivas vitórias e sua equipe estava no topo da tabela pelo saldo de gols quando ele foi demitido em janeiro e substituído por Setién, que tentou revolucionar a forma de jogo do time catalão com resultados variados.

A busca do título pelo Barça ficou complicada após empates com Sevilla, Celta Vigo e Atlético de Madri. A quatro rodadas do fim do Campeonato Espanhol, eles estão quatro prontos atrás do líder Real Madrid.

Mas a equipe finalmente conseguiu uma boa vitória, 4 x 1 sobre o Villarreal, e Bartomeu disse acreditar que o time está indo na direção certa.

Setién disse que não achava que sua posição estivesse ameaçada e que está satisfeito com o futebol jogado. “Não tive a sensação de que as coisas mudariam, me acostumei com esse circo”, declarou ele em entrevista coletiva virtual antes da partida do Barça com o Espanyol na quarta-feira.

“Eu apenas faço meu trabalho e sinto que a diretoria está feliz com o trabalho que estamos fazendo e eu também.”

Já sobre uma possível volta de Neymar, Bartomeu afirmou que é “improvável” de acontecer, já que “a situação [financeira] de todos os clubes da Europa é muito difícil”.

Bartomeu é duramente criticado pelos torcedores do Barcelona, que o apontam como o grande responsável pela má fase da equipe catalã. O time é o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 73 pontos. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

