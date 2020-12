O MDB será o segundo partido com maior presença nas prefeituras a partir de 2021. Ao todo, a legenda irá governar 27,3 milhões de brasileiros. O partido conquistou novas capitais, como Porto Alegre, Maceió (AL), Teresina (PI), onde venceu com Sebastião Melo, Alfredo Gaspar de Mendonça e Dr. Pessoa, respectivamente. O partido também manteve Goiânia (GO), com Maguito Vilela.

Apesar de positivo, a sigla mantém a trajetória de queda tanto em capitais quanto em interior. O partido terá a menor presença em prefeituras, considerando a população das cidades, desde 2000.

Nesse período, o melhor momento do partido foi em 2008, quando venceu no Rio de Janeiro (RJ), com Eduardo Paes, em Salvador (BA), com João Henrique Carneiro, e em Porto Alegre, com José Fogaça. Nas eleições seguintes, em 2012, o partido perdeu Salvador, Goiânia, Porto Alegre e Campo Grande (MS).

O Democratas, por sua vez, continua a tendência de aumento de presença nas prefeituras. Em quatro anos, o partido de Rodrigo Maia aumentou em 13 milhões o número de brasileiros comandados.

Ao todo, 23 milhões estarão sob o comando de prefeitos da sigla. O crescimento, também visto no interior do País, ocorre em parte graças ao troca-troca de partido de Rafael Greca, vindo do PMN e reeleito no 1º turno deste ano para administrar Curitiba (PR). Além disso, o partido manteve Salvador, com a eleição de Bruno Reis no segundo turno, indo para o terceiro mandato do partido, após ACM Neto vencer em 2012 e 2016.