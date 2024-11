Mundo Saiba o que levou mais de 40% das eleitoras nos Estados Unidos a votarem em Donald Trump

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

As pesquisas ainda apontaram uma ampla visão negativa em relação à Kamala Harris entre os americanos que escolheram Trump.(Foto: RS/Fotos Públicas)

Enquanto a maioria das eleitoras do sexo feminino escolheu a democrata Kamala Harris, a maior parte dos eleitores do sexo masculino foi com Donald Trump, que saiu vencedor da disputa. Ainda assim, cerca de 44% das mulheres que foram às urnas deram seu voto para Trump – uma margem que é pelo menos 2 pontos percentuais maior do que a obtida pelo republicano nas eleições anteriores, quando ele foi derrotado pelo atual presidente Joe Biden.

Segundo analistas, o apoio feminino recebido pelo republicano foi significativo – e indicativo dos fatores que motivam muitas das eleitoras no momento de decidir seu voto.

“Nesta eleição em particular, ou em eleições presidenciais dos Estados Unidos em geral, as duas coisas que mais importam [para os eleitores] são a avaliação do trabalho do atual presidente e as crenças das pessoas sobre o estado da economia”, explica Kathleen Dolan, cientista política e professora da Universidade de Wisconsin-Milwaukee.

“E no momento o presidente Biden não está muito popular entre o público e as pessoas acham que a economia está em uma situação ruim.”

Uma pesquisa realizada na terça-feira (5) pela agência de notícias AP com americanos registrados para votar apontou uma alta na ansiedade em relação aos níveis de inflação em todo o país, assim como um impulso na crença de que Trump estaria melhor preparado do que Harris para lidar com a economia e a geração de empregos.

Segundo a sondagem, cerca de três em cada 10 eleitores acreditam que a situação financeira de suas famílias estava “ficando para trás”, ante cerca de dois em cada 10 na eleição presidencial de 2020.

Muitos americanos também parecem ainda estar se recuperando da alta na inflação, que atingiu seu pico em quatro décadas nos EUA em junho de 2022.

Cerca de nove em 10 eleitores se disseram muito ou um pouco preocupados com o custo dos mantimentos no dia da eleição, segundo a pesquisa. E cerca de oito em cada 10 se mostraram receosos com seus gastos em saúde, moradia e gasolina.

As pesquisas de boca de urna ainda apontaram uma ampla visão negativa em relação à Kamala Harris entre os americanos que escolheram Trump.

Segundo os dados divulgados até agora, 93% dos eleitores que disseram ter uma perspectiva negativa da democrata escolheram o republicano nas cédulas de votação, enquanto 88% dos que dizem ter uma visão ruim de Donald Trump elegeram a democrata como sua candidata.

E segundo as especialistas consultadas pela BBC Brasil, todas essas preocupações também pesaram para as mulheres.

“A suposição de que as mulheres não têm os mesmos preconceitos, preocupações e prioridades que os homens não é – e nunca foi – uma suposição enraizada na realidade”, afirma Christina Wolbrecht, cientista política da Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos EUA.

Gênero e identificação

E enquanto Biden atraiu o voto de cerca de 57% das mulheres que foram às urnas há quatro anos, Kamala Harris recebeu o apoio de algo em torno de 53% do público feminino votante.

“Na história da política americana, nunca houve evidências de que as mulheres como um grupo preferem votar em outras mulheres do que em candidatos do sexo masculino”, diz Christina Wolbrecht.

Segundo a pesquisadora, é muito raro que tanto mulheres que se identificam como republicanas quanto como democratas tenham tendência a mudar sua orientação política por conta do sexo dos concorrentes.

“Classe social, educação, raça – todos esses são fatores que podem ajudar a predizer se uma pessoa votará no partido democrata ou republicano. Mas o sexo do candidato não costuma ser um fator.”

Kathleen Dolan nota ainda que, diferente de outros conjuntos demográficos, as mulheres não costumam se unir em torno de um candidato em comum nos EUA.

“As mulheres nos Estados Unidos não compartilham nenhum tipo de identidade de gênero”, diz. “Ao contrário dos eleitores negros ou latinos, que têm um senso de como a sua identidade racial é importante para suas vidas e por isso tendem a votar de forma mais uniforme.”

Entre as eleitoras negras nessas eleições, apenas 7% votaram em Trump – 91% escolheram Harris.

Em termos de educação, 51% das mulheres com diploma de ensino superior declararam apoio para o republicano, contra 61% que disseram ter votado na democrata, segundo a boca de urna.

As especialistas concordam ainda que os temas relacionados à vida das mulheres que dominaram a campanha eleitoral nos Estados Unidos não uniram as americanas em torno de uma única candidatura. As informações são da BBC.

