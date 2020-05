Educação O Sistema de Seleção Unificada ofertará bolsas de estudo para cursos de ensino à distância

As vagas são oferecidas com base nas notas do Enem. (Foto: Agência Brasil)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertará, a partir do segundo semestre, vagas para cursos de ensino a distância (EaD). A nova modalidade de oferta foi publicada em portaria no Diário Oficial da União hoje (25). O Sisu oferta vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A portaria determina ainda que as instituições de ensino superior devem disponibilizar um meio digital para que o estudante entregue a documentação necessária para a matrícula. Além disso, as instituições devem publicar na internet a lista de espera por curso, turno e modalidade de concorrência, assim como a sistemática adotada para convocação dos candidatos.

O Ministério da Educação (MEC) já divulgou o cronograma para adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do Sisu. O prazo de adesão vai de hoje (25) até a sexta-feira (29), às 23h59. Já o prazo de retificação do termo de adesão tem iníco no dia 1º de junho e se encerra 5 de junho, às 23h59.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nas redes sociais o adiamento das inscrições provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. O prazo limite agora é 27 de maio, na quarta-feira, às 23h59. Sobre os boletos para participar das provas, podem ser pagos até 28 de maio.

“Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)”, acrescentou o ministro, na mesma mensagem.

A realização da edição de 2020 do exame ainda não tem data para ocorrer. Antes marcada para novembro, o adiamento do Enem foi aprovado pelo Senado na terça-feira. Diante disso, o governo costurou um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para postergar o exame. Segundo sugeriu o ministro Weintraub, na última quarta-feira, em post nas suas redes sociais, a realização do exame deve ser de 30 ou 60 dias depois da data inicial.

Já o Inep explica, em nota, que “a iniciativa (de estender o prazo de inscrição) decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 22 de maio. O Inep está atento a todas as manifestações da sociedade e do poder público”.

Segundo o Instituto, até as 12h de ontem, mais de 5 milhões de pessoas haviam se inscrito para realizar o exame. Desse total, aproximadamente 101 mil candidatos estariam na versão digital.

“Como já anunciado anteriormente pelo MEC e Inep, será feita uma enquete com os participantes inscritos, no final de junho, na Página do Participante. As datas do exame serão definidas após a consulta”, complementa a nota do Inep.

A versão digital da prova é uma novidade desta edição — sua aplicação será realizada em todas as unidades da Federação, e 99 cidades receberão o novo modelo. Mas, nas duas, os participantes terão provas de linguagem, ciências humanas e suas tecnologias, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Cada área terá 45 questões e a redação será manuscrita em ambos os modelos.

Mas nem tudo é concordância com as recentes decisões do Ministério da Educação e do Inep. Rozana Barroso, presidente da União Brasileira dos Estudantes (Ubes), considera que o candidato se sente desamparado. “As respostas estão confusas, a palavra nesse momento é insegurança. O MEC diz que até dia 28 vão receber a confirmação de pagamento. Só que já passou o prazo de inscrição. E se não chegar a tempo? E se a confirmação for que o meu boleto não foi aceito? Eu deixo de realizar a prova?”, cobrou.

