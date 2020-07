Mundo Um teste rápido e confiável de saliva poderia ser uma esperança na luta contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Essa poderia ser uma esperança na luta contra a pandemia. (Foto: Reprodução)

O que aconteceria se houvesse uma maneira de voltar a viver como antes do coronavírus? Sem mais distanciamento social, sem máscaras, sem medo da infecção por covid-19? Obviamente, o motivo de todas as restrições impostas recentemente em vários países é repelir o vírus e minimizar o contágio. O que precisamos é de uma maneira rápida e confiável de detectar pessoas infectadas em nosso ambiente.

O primeiro problema é que menos de uma em cada quatro pessoas que fazem testes e têm resultados positivos para o coronavírus manifestam sintomas no dia em que realizam o teste.

Isso cria o risco de o vírus se espalhar para pessoas que não sabem que estão infectadas. Um segundo problema é o próprio teste. A melhor maneira atual de detectar o coronavírus envolve coletar uma amostra de mucosa, inserindo um cotonete na parte posterior da garganta e no nariz. É possível que eu seja excessivamente sensível, mas acho que colocar um cotonete nas amígdalas e depois nas narinas um pouco desagradável? Isso me faz querer vomitar. O procedimento leva apenas alguns segundos, mas não tenho certeza se você deseja fazê-lo toda semana, conforme proposto pelo NHS (sistema de saúde pública do Reino Unido).

Um terceiro fator é o tempo. A amostra colhida com a zaragatoa ou teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) deve ser enviada a um laboratório, que leva algumas horas processá-la. No Reino Unido, nove em cada 10 pessoas que vão a um dos centros de testes recebem os resultados em 24 horas. Mas esse ainda não é um serviço rápido.

Portanto, precisamos de uma maneira mais rápida, ágil e confiável de testar o coronavírus. Experimentos já estão sendo realizados com cotonetes, de resultados rápidos, o que seria um grande passo à frente. O teste de saliva pode ser revolucionário. Imagine que tudo que você precisava fazer seria a cuspir em um tubo de ensaio saber se está com coronavírus. Ok, não é assim tão simples. A amostra de saliva deve ser enviada para um laboratório, mas o resultado pode sair muito mais rápido.

Jayne Lees e sua família estão participando de um teste de saliva em Southampton (uma cidade portuária no sul da Inglaterra). Eu assisti Jayne e seus três filhos adolescentes, Sam, Meg e Billy, sentados ao redor de uma mesa, cuspindo em uma colher e derramando saliva em um tubo de ensaio. “Um cotonete pode ser muito invasivo, especialmente se você não estiver se sentindo muito bem”, diz Jayne. “O teste de saliva é muito mais fácil.

Mais de 10 mil médicos e outros trabalhadores da cidade estão participando do projeto, junto a suas famílias. “Achamos que a saliva é um fluido muito importante para analisar”, diz Keith Godfrey, um dos coordenadores do experimento na Universidade de Southampton. “As glândulas salivares são o primeiro lugar do corpo que se infecta com o vírus. Parece que as pessoas testam positivo em sua saliva antes dos dutos respiratórios serem infectados”, diz Godfrey. “Se estamos procurando detectar pessoas nos estágios primários da infecção, esse pode ser o caminho a seguir.”

O sucesso do exame depende de quão preciso é o teste de saliva para detectar o coronavírus. Amostras do estudo de Southampton estão sendo processadas em laboratórios do governo da Agência de Saúde Animal e Vegetal do Condado de Surrey. As amostras são misturadas em uma solução que é aquecida para liberar o material genético do vírus.

O método, conhecido como RT-Lamp (amplificação isotérmica mediada por alça com transcrição reversa, em tradução livre), leva cerca de 20 minutos, em comparação com as várias horas que o teste de RCP necessita para ficar pronto. “Estamos muito animados”, diz o professor Ian Brown, virologista-chefe da universidade. “Fizemos um progresso significativo nas últimas semanas em termos de superar os desafios técnicos do uso de um teste de saliva.”

Nesse ponto as coisas começam a ficar interessantes. Se o projeto piloto funcionar, toda a cidade de Southampton, com mais de 250 mil moradores, poderá ter acesso a testes semanais de saliva.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo