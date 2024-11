Porto Alegre Oferta de viagens de ônibus em Porto Alegre cresce 27% na comparação com 2021

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Aumento do número de viagens de ônibus faz parte das ações do programa Mais Transporte Foto: Gustavo Roth/PMPA Porto Alegre, RS, Brasil 30/9/2024: Na manhã desta segunda-feira, 30, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) vistoriou, no Terminal Triângulo, o início da operação com passageiros do novo modelo de ônibus 100% elétrico de Porto Alegre na linha 520.3 - Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora. Foto: Gustavo Roth/PMPA Foto: Gustavo Roth/PMPA

A oferta de viagens no transporte coletivo em Porto Alegre aumentou 27% em comparação com novembro de 2021. A qualificação faz parte das ações do programa Mais Transporte, implantado no início de 2022, com o objetivo de melhorar o serviço prestado aos usuários do Sistema Municipal de Transporte Público e de Circulação.

Além da renovação da frota – com mais de 400 novos ônibus em circulação até o final deste ano e três linhas com 12 ônibus 100% elétricos – o aumento do número de viagens diárias é outro fator que traz maior conforto aos passageiros.

“Esse incremento é fruto de um trabalho diário dos nossos técnicos e visa qualificar o atendimento do transporte para o passageiro. Vamos continuar promovendo as melhorias necessárias para oferecer mais qualidade nos deslocamentos”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Somente neste mês de outubro deste ano foram adicionadas 411 viagens de ônibus a mais na tabela horária oficial de dias úteis. Como resultado desse incremento e o reforço nos horários de pico e noturno, a oferta de transporte passou a 13.409 viagens, o que resulta em 2.832 viagens a mais que no final de 2021, quando eram realizadas 10.577 viagens de ônibus por dia.

A ampliação da oferta é resultado da análise diária das equipes de planejamento da operação de transportes públicos da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e da Secretaria de Mobilidade Urbana, em conjunto com o Centro de Controle Operacional de Transportes.

O monitoramento da frota de ônibus municipal, em tempo real, é feito por meio de novas tecnologias, como ferramentas de BI (business intelligence), a Inteligência de Negócios e Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS – Intelligent Transportation Systems) com acesso a informações importantes para a tomada de decisões estratégicas.

Cartão TRI

Para ter agilidade nos embarques nos ônibus, os usuários podem emitir, sem custo, o seu Cartão TRI de Passagem Antecipada do sistema de bilhetagem eletrônica, e fazer recargas pelo app TRI POA, disponível para smartphones ou tablets.

Os passageiros também podem adquirir no aplicativo uma passagem única em QR Code ou comprar até dez unidades, com pagamento por pix. Após a compra, o QR Code fica disponível dentro do aplicativo para ser apresentado ao validador ao passar na roleta do ônibus.

Localização – Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit, e TRI, o app do Cartão TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis no site linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA.

