Onda de covid impulsionada pela variante ômicron atinge Nova York às vésperas do Natal

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Em Nova York, os casos novos de covid aumentaram 60% na semana encerrada no domingo (19). (Foto: Reprodução)

Casos de coronavírus dispararam na cidade de Nova York e ao redor dos Estados Unidos ao longo do final de semana, acabando com as esperanças de um período de festas mais normal e sobrecarregando postos de testagem de covid-19 poucos dias antes de muitas famílias se reunirem para comemorar o Natal.

Em Nova York, os casos novos de covid aumentaram 60% na semana encerrada no domingo (19), enquanto a variante ômicron se dissemina pelo Nordeste do país. Nova York tem estabelecido recordes de casos novos relatados em um único dia desde que a pandemia começou há três dias consecutivos.

O aumento de casos aciona o alarme para as autoridades de saúde pública, que veem a ômicron se tornando predominante nos EUA rapidamente e temem uma explosão de infecções após as festividades. Com a nova variante em circulação, o número de casos de covid-19 está dobrando entre um dia e meio e três em áreas com transmissão comunitária, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A variante abate o espírito festivo entre os vacinados, já que infecções crescentes entre imunizados são relatadas até entre aqueles que receberam uma dose de reforço.

A ômicron parece estar causando sintomas muito mais amenos em populações vacinadas, o que faz com que especialistas de saúde continuem esperançosos de que esta onda possa não causar os mesmos picos de hospitalizações e mortes de disparadas anteriores.

O comissário de Saúde da cidade de Nova York, Dave Chokshi, disse nesta segunda-feira (20) que, embora os casos novos de covid-19 tenham “aumentado acentuadamente”, as hospitalizações não saltaram no mesmo ritmo. Ele deu credito às vacinações e às dose de reforço, que ajudam a evitar doenças graves, e disse que mais são necessárias para erguer um “muro de contenção” contra a variante.

Nacionalmente, os casos aumentaram 9% na última semana, mas cresceram 57% desde o início de dezembro. Os pacientes de covid hospitalizados já aumentaram 26% neste mês e hospitais de algumas áreas já estão sob pressão da variante delta.

Enquanto os casos estão em alta no Nordeste do país, hospitais do Meio-Oeste ainda estão lidando com uma disparada de pacientes de uma onda de delta. Michigan, Indiana e Ohio têm a maior cifra nacional de pacientes de covid hospitalizados para cada 100 mil habitantes.

Filas para exames de covid-19 davam voltas no quarteirão em Nova York, Washington e outras cidades dos EUA no final de semana, uma vez que as pessoas estão ansiosas para saber se estão infectadas antes de comemorar as festas com os familiares.

