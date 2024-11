Rio Grande do Sul Operação apreende mais de 20 mil mercadorias falsificadas no Rio Grande do Sul

Esses produtos estavam sendo distribuídos no Estado sem a devida regularização Foto: Divulgação Sefaz

A Receita Estadual e a a Polícia Civil concluíram operação com foco no combate à circulação de produtos irregulares no Rio Grande do Sul. A ofensiva, realizada entre 30 de setembro e 6 de novembro, resultou na apreensão de um grande volume de produtos, incluindo mais de 20 mil pares de calçados e de outros itens, identificados como falsificados.

Esses produtos, cópias não autorizadas de marcas registradas, oriundos de outras regiões, estavam sendo distribuídos no Estado sem a devida regularização, o que prejudica tanto a economia quanto o desenvolvimento de negócios que operam dentro das normas.

Além de proteger a competitividade justa no mercado, a operação ajuda a prevenir potenciais danos ao consumidor, uma vez que os produtos originais, devidamente fiscalizados, atendem aos padrões de qualidade e segurança necessários

