Porto Alegre Operação Estações combate a criminalidade em paradas de ônibus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Guarda Municipal intensifica patrulhamento em torno de paradas de ônibus Foto: Divulgação Guarda Municipal intensifica patrulhamento em torno de paradas de ônibus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Segurança de Porto Alegre lançou, na segunda-feira (03), a Operação Estações. Segundo a prefeitura, o objetivo é oferecer mais proteção à população nos pontos de ônibus da cidade. A ação prossegue até 28 de fevereiro.

Durante as primeiras horas do dia, das 5h30min às 8h, e no início da noite, entre 19h e 20h, a Guarda Municipal intensificará as atividades de prevenção e patrulhamento em torno de paradas de ônibus.

A Operação Estações abrangerá o terminal Triângulo Assis Brasil e pontos de ônibus na Restinga, Lomba do Pinheiro, Antônio de Carvalho, Centro, 24 de Outubro e Goethe. Denúncias de crimes podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre