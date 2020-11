Rio Grande do Sul Os assaltos a bancos no Rio Grande do Sul tiveram uma redução de 33% em outubro

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Estado registrou apenas um furto e um roubo a estabelecimentos do setor no período. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um relatório divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) aponta a ocorrência de apenas dois assaltos a banco no Rio Grande do Sul durante o mês de outubro. O número é 33,3% menor que o registrado no mês anterior (três casos). Já em relação ao mesmo período do ano passado (15 incidentes), houve uma queda de 86,7% – o governo gaúcho tem priorizado esse base de comparação ao divulgar estatísticas do setor.

Os ataques cometidos foram um roubo em Porto Alegre e um furto em São Leopoldo, respectivamente nos dias 23 e 24. Esse número também é o menor para outubro desde 2012, quando começou a contabilização individual dos crimes contra estabelecimentos desse tipo.

A redução contribuiu para ampliar a queda do indicador no acumulado desde janeiro. Em dez meses, o Estado registrou 42 ocorrências de furto ou roubo a instituições financeiras, 58% a menos que os 100 casos contabilizados no mesmo período de 2019. Esse dado também é o menor da série histórica.

“Com praticamente todas as atividades econômicas retomadas após o período de operações restritas como consequência da pandemia da Covid, o Estado alcançou em outubro [com os dois únicos ataques] um recorde que comprova a manutenção ininterrupta do trabalho das forças de segurança como fator principal para a sequência de reduções nos indicadores criminais”, ressaltou o Palácio Piratini.

Na avaliação da SSP-RS, reduções tão amplas em cenários tão distintos ressalta a importância da presença permanente das forças de segurança em ações de inteligência e policiamento: “A Operação Angico da BM [Brigada Militar] é umas das estratégias que têm permitido antecipar o movimento de quadrilhas especializadas em ataques a banco, frustrando planos dos criminosos com táticas de pronta-resposta e cerco policial”.

Operacionalização

A metodologia da Angico está focada em três pilares: fiscalização ativa para evitar desvios, furtos e roubos de explosivos; mobilizações focadas em prisões de assaltantes e utilização de efetivo especializado com suporte da inteligência.

Em 29 de outubro, por exemplo, durante ação integrada com a 3° Região Militar do Exército Brasileiro, a BM apreendeu 185 cartuchos de emulsão explosiva, em um total de aproximadamente 50 quilos do material, que estava escondido sob pilha de tijolos em uma empresa no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha).

Na mais recente mobilização de pronta-resposta, ainda no mês de setembro, o planejamento da Angico permitiu a montagem rápida de cerco policial em Itati (Litoral Norte): três criminosos que se embrenharam em uma área de mato após assalto uma agência do Sicredi acabaram mortos em confronto armado com policiais militares.

(Marcello Campos)

