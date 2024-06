Geral Os elogios de Putin a Dilma Rousseff pela gestão no Banco do Brics

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu na quinta-feira (6) com a presidenta do Banco do Brics, Dilma Rouseff. (Foto: Reprodução)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu na quinta-feira (6) com a presidenta do Banco do Brics, Dilma Rouseff, durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Na ocasião, Putin elogiou a ex-presidente da República. “Estou feliz por ter a oportunidade de continuar o nosso diálogo. Devo salientar que durante este ano o NBD [Novo Banco de Desenvolvimento] conseguiu fazer muito sob a sua liderança e registrou lucros significativos pela primeira vez. De fato, está se recuperando, trabalhando cada vez mais de forma organizada e bem-sucedida.”

O chefe do Kremlin também pediu que Dilma envie “os melhores votos” ao presidente Lula (PT) e afirmou haver a previsão de conversar com o petista por telefone nos próximos dias. Em pauta, “os laços bilaterais” entre Rússia e Brasil.

O Fórum Econômico, realizado desde 1997, acontece até este sábado (8). O governo russo projetava contar com representantes de cerca de 130 países no evento.

Por sua vez, a ex-chefe de Estado brasileira afirmou: “Estou muito feliz, é uma grande honra para mim estar aqui novamente, agradeço de todo o coração por me receber aqui. Acredito que agora é um momento importante enquanto a Rússia preside o Brics”.

Nas suas redes sociais, Dilma se manifestou sobre o encontro. “Estive reunida nesta quinta-feira, 6, com o presidente Vladimir Putin, na Rússia, onde participo mais uma vez do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Foi uma conversa sobre o cenário internacional e a reconstrução do novo multilateralismo e da ordem internacional que reflita o mundo multipolar em que vivemos. Ainda tratamos dos rumos do Banco dos BRICS. Eu e o presidente Putin estávamos juntos na criação do Novo Banco de Desenvolvimento, durante a Cúpula de Fortaleza dos BRICS, em julho de 2014. O banco tem atuado para fornecer os investimentos necessários para o desenvolvimento econômico e social dos seus países membros. Desde janeiro, a Rússia preside o BRICS. No encontro, reiterei que somos um banco diferente das outras organizações financeiras multilaterais existente. Somos um banco criado pelos países do Sul Global para os países do Sul global. Temos ainda outra característica importante: não impomos condições para nossos membros. Por fim, também tratamos do que é o tema principal do Fórum de São Petersburgo de 2024: sem uma economia multipolar, a multipolaridade é impossível. Isso se reflete quanto ao papel e o uso das moedas nacionais. O compromisso do NDB tem sido fornecer suporte e recursos aos países membros em suas moedas nacionais, diminuindo riscos para que não sejam afetados pela volatilidade das taxas de câmbio. Eu agradeci o apoio da Rússia ao banco e à minha gestão. Precisamos de uma economia multipolar com novos centros que possam ajudar a suportar choques e crises globais. Isso permitirá reduzir o risco de instabilidade econômica global causada por problemas nas grandes economias”, escreveu Dilma.

