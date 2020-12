Os estudantes inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 poderão acessar o cartão de confirmação da inscrição a partir de 5 de janeiro. O documento traz, entre outras informações, o local do exame, o número de inscrição, a data e o horário em que as provas serão aplicadas.

O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas.