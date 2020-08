A Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à Seplag (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) retoma nesta quinta-feira (13) os processos de concorrência pública para concessão de três estações rodoviárias à iniciativa privada. O programa abrange as unidades de Passo Fundo (Região Norte), Panambi (Planalto) e Bagé (Campanha).

De acordo com o Palácio Piratini, as licitações são uma demanda do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). Outros 22 certames estão agendados para esta semana, incluindo registros de preços e aquisições de produtos e serviços para diversas secretarias e órgãos do governo do Rio Grande do Sul.

A publicação da agenda da Celic tem como alvo os interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado junto à sociedade em geral. Mais informações sobre os processos podem ser obtidas no site www.celic.rs.gov.br.

Porto Alegre

Por meio de sua Secretaria de Parcerias, o governo gaúcho também tem realizado uma sondagem de mercado para esclarecer o modelo de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre à iniciativa privada por um prazo de 25 anos, mediante contrapartidas ao poder público como o investimento de pelo menos R$ 87 milhões. A publicação de um edital com essa finalidade está prevista até o fim do ano.

Além da modernização do terminal e qualificação no atendimento aos usuários, a empresa ou consórcio selecionado terá que providenciar melhorias como climatização e instalação de escadas rolantes, sistemas de segurança/monitoramento, coberturas no embarque a acesso ao Trensurb.

Uma equipe responsável pela elaboração do projeto está disponível para esclarecimentos, por meio de videoconferência, nos dias 17, 18, 24 e 25 de agosto. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (51) 3288-1430 e do site oficial www.estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)