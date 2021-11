Futebol Os técnicos que permaneceram por mais tempo à frente de uma equipe de futebol

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Amadeu Teixeira Alves comandou o América de Manaus-AM por 50 anos. Foto: Emanuelsports Amadeu Teixeira Alves comandou o América de Manaus-AM por 50 anos. (Foto: Emanuelsports) Foto: Emanuelsports

Para o sucesso de um time de futebol, muitos são os fatores importantes levados em consideração. Um dos primordiais é a capacidade e sinergia do treinador em controlar pessoalmente e taticamente seu grupo. A identidade e estilo de o time jogar é algo cabal para que o comandante possua uma vida longeva dentro de um clube, além, logicamente, dos resultados. Esses últimos são primordiais para manter uma boa relação do técnico, principalmente com a torcida, que acompanha assiduamente os placares através da mídia esportiva e em sites especializados como o aposta online na Betfair.

No início do ano, um dos jornais especializados em futebol mais populares, o espanhol MARCA, realizou um levantamento para descobrir qual o treinador que por mais temporadas comandou um mesmo time na história do futebol.

Ao tratar do assunto, logo remetemos a nomes como o de Arsène Wenger e Alex Ferguson, ambos comandaram suas equipes por mais de duas décadas. Um destaque para Ferguson, que no futebol moderno comandou o Manchester United por 27 anos seguidos.

Porém, no futebol europeu, isso não é algo anormal. Apesar da marca importante do escocês, O recorde pertence ao francês Guy Roux, que assumiu o Auxerre em 1961 e só deixou o clube em 2005. Aliás, Ferguson nem mesmo é o treinador escocês que detém esse recorde. Seu compatriota Willie Maley comandou o Celtic, da Escócia, por 43 anos, entre 1897 e 1940.

Wenguer é outro nome muito conhecido pela longevidade a frente de um Clube. O francês, comandou o Arsenal da Inglaterra, por 22 temporadas consecutivas. Foi contratado em 1998 e permaneceu como treinador dos Gunners até a temporada de 2018. Após sua saída, o treinador revelou que se arrependia de não ter deixado o clube mais cedo, tendo em vista que a relação nas últimas temporadas era conturbada e com muitos torcedores contestando o trabalho do francês.

É do Brasil!

Porém, quando se trata de permanecer por mais tempo comandando um time de futebol, ninguém supera Amadeu Teixeira Alves, e bem pouco provável que consigam esse feito.

O treinado que comandou o América de Manaus-AM por 50 anos, curiosamente conseguiu esse feito, digamos, que não somente pelo seu trabalho junto aos jogadores, mas exatamente pelo seu acumulo de função no clube.

Amadeu não era só o treinador da equipe, mas também desempenhava a função de presidente do time, bem como foi o seu cofundador. Ele foi o responsável por levar o América a série C do Campeonato Brasileiro em 1991 e conquistou o campeonato amazonense em 1994. Sua carreira no futebol se encerrou no ano de 2010, contudo ele tratou de que sua dinastia permanecesse ativa ao nomear sua neta como a nova presidente do clube antes de deixar o cargo.

