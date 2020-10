Brasil Os voos retornam aos poucos: saiba que companhias aéreas já operam rotas internacionais no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Mês de outubro tem o retorno previsto de pelo menos cinco empresas para os aeroportos brasileiros.(Foto: Reprodução)

O turista brasileiro ainda tem a entrada restrita em grande parte do mundo — inclusive em alguns de seus destinos de férias preferidos —, mas, aos poucos, a oferta de voos internacionais aumenta nos aeroportos. Este mês, retornam os voos regulares de pelo menos cinco companhias aéreas estrangeiras: Aerolíneas Argentinas, Sky, Avianca, Turkish Airlines e Iberia (estas duas últimas, apenas em São Paulo).

O mês registrará também o aumento de frequências de empresas que voltaram a operar no País há alguns meses (ou que nunca deixaram de voar), como é o caso de Copa, Delta, TAP, Air France, KLM, Lufthansa e British Airways.

Algumas novidades chamam a atenção. Uma delas é a estreia de uma rota inédita, que não existia antes da pandemia, entre Maceió e Lisboa, operada pela TAP com um novíssimo Airbus A321 LR, um modelo normalmente usado para voos curtos, mas que foi adaptado para viagens transatlânticas.

A outra é a estreia da nova classe executiva Delta One, que tem poltronas totalmente isoladas umas das outras com portas individuais, que estará presente na rota São Paulo-Nova York, que a Delta retoma em 19 de dezembro.

Mais movimento

O aumento, no entanto, ainda não é o suficiente para chegar aos patamares pré-pandemia. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, o número de destinos internacionais disponíveis aos passageiros caiu de 50, em fevereiro, para 22, em setembro.

A situação não é muito diferente no Galeão, que conectava o Rio a 26 destinos internacionais. Até setembro, apenas KLM, Air France e TAP vinham operando com regularidade no aeroporto. A partir deste mês, a cidade deve ganhar mais conexões.

“Em outubro, recuperaremos toda a nossa cobertura entre os destinos nacionais e registraremos um expressivo aumento da rede internacional”, diz o diretor de Negócios Aéreos da RIOgaleão, Patrick Fehring, que garante ser possível manter os mesmos padrões de medidas de segurança sanitária adotadas no momento. “Ainda temos bastante espaço livre dentro do aeroporto para garantir o distanciamento necessário para a segurança do passageiro.”

Na última quarta-feira (30), a chilena Sky retomou a rota Rio-Santiago, com duas frequências semanais. Ainda para destinos latino-americanos, no próximo dia 16, a Avianca voltará a ligar o Rio a Bogotá. Três dias depois, será a vez da volta dos voos regulares para a Cidade do Panamá e, de lá, para o leque de destinos oferecidos pela Copa. Há a previsão ainda da retomada de cinco voos semanais para Buenos Aires com a Aerolíneas Argentinas, o que ainda depende da reabertura das fronteiras do país vizinho.

A conexão para a Europa, que continua majoritariamente fechada a turistas brasileiros, também será reforçada. Estão previstos voos da British Airways para Londres a partir do dia 25, quatro vezes por semana. Já a Iberia deve retornar apenas em dezembro.

Entre as companhias que já vinham voando para o Rio, a Air France passará a voar cinco vezes por semana para Paris, o mesmo número de frequências que a TAP terá ainda este mês para Lisboa.

Toda a operação no Galeão, doméstica e internacional, tem se concentrado no Terminal 2, onde são usados apenas 17 portões de embarque. O Píer Sul, antes ocupado por voos para fora do país, está fechado e deve reabrir apenas em dezembro, quando há a previsão do retorno dos voos diretos do Rio para os Estados Unidos, com American Airlines (Miami), Delta (Atlanta) e United (Houston).

