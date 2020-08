O médico e ex-ministro Osmar Terra, atual deputado federal (MDB-RS), analisou os dados indicando a curva de contágio no país, em particular no Rio Grande do Sul, e observa que esta curva “caiu durante a flexibilização do comércio, e não o contrário como tentam justificar com as bandeirinhas coloridas!! Isso mostra como a quarentena foi inútil todos esses meses no Rio Grande do Sul. E ainda tem gente propondo um ‘lockdown radical’ por 15 dias”.

Queda dos contágios confirma o que Terra afirmava

Segundo Osmar Terra, “continua caindo número de casos de Covid no Rio Grande do Sul. A queda de internações nas UTIs ocorre mais ou menos 2 semanas após diminuição de internações hospitalares. Como o contágio ocorre, em média, 9 dias antes da internação, a curva de contágio deve ter começado a cair na terceira semana de julho”. Terra gostou de ouvir o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, atual integrante da equipe do governador João Doria (SP) ratificar suas estimativas. Segundo Terra, “Gabbardo falou que o pico da pandemia aconteceu em maio. Os dados referem-se ao Brasil. tenho dito e repetido que foi no dia 22 de maio. E no Rio Grande do Sul, onde o vírus desembarcou mais tarde, o pico aconteceu na última semana de julho”.

De quem foi a fake news?

O ex-ministro Osmar Terra lembra que “há 7 dias a RBS (rede de comunicação do RS) insinuou que divulguei fake news, ao dizer que a epidemia diminuía no Rio Grande do Sul. Logo após, o Secretário Adjunto da Saúde de Porto Alegre confirmou o que eu disse. A Santa Casa também mostra queda do atendimento! Hoje o Hospital Conceição disse que não aumenta leitos porque a demanda cai! De quem foi a fake news?”.

Policia Federal investiga pornografia infantil em computadores do STJ

Polícia Federal iniciou investigação para apurar a presença de material vinculado a pornografia infantil em computadores do STJ (Superior Tribunal de Justiça). A investigação foi feita a pedido do próprio STJ para apurar os responsáveis pelos arquivos encontrados. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal.

Adiada votação da validade da CNH por 10 anos

Estava tudo pronto para o projeto que amplia para 10 anos a validade da carteira de motorista (PL 3.267/2019) ser votado ontem na sessão remota do Senado. Porém, não houve acordo, e o presidente Davi Alcolumbre colocou em votação a votação da inclusão na pauta. Por 39 votos a 31, porém, os senadores decidiram adiar a votação da matéria.

Quem morre de Covid de verdade?

A necessidade de apresentar estatística positiva de casos de Covid-19, sob pena de não ter como justificar o recebimento de recursos de combate à pandemia, estaria causando um problema para centenas de municípios brasileiros. Ontem, circulou com insistência em Brasília, a informação de que municípios em todo o País estariam lançando na estatística óbitos como Covid, que necessariamente não foram de Covid.