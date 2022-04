Colunistas Outra promessa

Por Leandro Mazzini | 18 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ministro Anderson Torres tem que se virar com promessa feira pelo chefe Bolsonaro para as polícias. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, tenta se segurar no cargo pressionado pelas categorias da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, mas por culpa das promessas não cumpridas pelo chefe, o presidente da República. Jair Bolsonaro (PL) convocou Torres para uma reunião no Palácio do Planalto ontem ao fim do dia, para ter um feedback do encontro do ministro com as categorias da PF e PRF.

O Governo piorou a situação e mostra desespero. Na tentativa de segurar o apoio das forças federais, a mando do ministro Paulo Guedes, Bolsonaro promete uma grande reestruturação das carreiras para 2023 – com novos benefícios e aumento salarial diferenciado. O problema é que isso está condicionado totalmente à sua reeleição.

Tortura

As comissões de Direitos Humanos da Câmara e do Senado formalizam hoje o pedido de acesso aos áudios em que ministros do STM admitem tortura no período da Ditadura.

Solução caseira

Órfão do ex-juiz Sergio Moro, o Podemos ainda não desistiu de lançar um nome para concorrer à Presidência da República. A despeito do calendário apertado para entrar na disputa, o partido pode ser representado nas urnas pelo senador Alvaro Dias (PR).

Via inviável

Embora convidado, o Podemos manteve distância das legendas – MDB, PSDB, Cidadania e União Brasil – que integram a chamada terceira via. O objetivo do partido é ter um candidato próprio que puxe votos para ampliar as bancadas na Câmara e no Senado.

Resgate

Além do ministério para tratar das políticas indígenas, coordenadores da pré-campanha do ex-presidente Lula o aconselham, se eleito, a recriar a pasta do Desenvolvimento Agrário, extinta por Michel Temer. É um aceno para tentar resgatar movimentos sociais que se afastaram do PT.

Mira

Oficializado no comando do MEC, Victor Godoy permanece na mira da Comissão de Educação do Senado. Será convocado ou convidado, nos próximos dias, para dar explicações sobre reuniões e participação de eventos com pastores apontados como lobistas que derrubaram seu antecessor, Milton Ribeiro.

Codevasf

Líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) acionou o TCU para que se apure denúncia de concorrência simulada e superfaturamento praticados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Na petição, afirma que a estatal “privilegia” a empreiteira Engefort.

Baixa renda

No acumulado em 12 meses, as famílias de renda muito baixa, com renda domiciliar menor do que R$ 1.808,79, apresentaram a maior alta inflacionária, com a taxa de 12%, enquanto as famílias de renda alta, com renda domiciliar superior a R$ 17.764,49, registraram uma variação acumulada de 10%. Dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Paul Newman

Um luxuoso item do leilão que será promovido pela empresa La Gemme Luca Rossi, no dia 28 de abril, chama a atenção em tempos de crise. Um relógio da grife Paul Newman, modelo 6241, pode ser arrematado por lance mínimo de… R$ 820 mil.

Saúde mental

A Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas e a Associação Brasileira de Saúde Mental são algumas das instituições que se articulam contra a retomada de manicômios. As entidades assinam nota técnica em alerta sobre as modificações na Lei Nº 10.216, de de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais.

ESPLANADEIRA

# ABRAPRAXIA promove hoje palestra gratuita sobre Transtorno do Espectro Autista.

# Benjamin Cano vai lançar programa sobre paternidade.

# Vivo Play app lança novos pacotes para produtos em streaming.

# CASA&VIDEO e ONG AVSI lançam projeto que pretende contratar refugiados venezuelanos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas