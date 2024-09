Cláudio Humberto Pacheco se deixa humilhar pelo STF, diz Do Val

Por Cláudio Humberto | 16 de setembro de 2024

Só com retrato. (Foto: Divulgação)

Vítima de bloqueio nas redes sociais e multado em R$ 50 milhões, valor que já virou “saldo negativo” em sua conta no Banco do Brasil, o senador Marcos do Val (Pode-ES) lamenta que o presidente do Senado se deixe humilhar pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que o ignora. Do Val até consegue ser gentil com Pacheco, “uma boa pessoa”, mas admite sua incapacidade de agir em defesa da instituição e dos senadores. “É um cara-de-pau”, desabafou, durante entrevista ao podcast Diário do Poder:

Sem competência

Pacheco pediu o desbloqueio que atinge Marcos do Val, mas Moraes, diz ele, não reconheceu “competência” no presidente do Senado no caso.

Baita amizade

Marcos do Val contou que para justificar a própria omissão, Pacheco diz até ser amigo de Alexandre Moraes há 20 anos. “Baita amizade”, ironiza.

Mui amigo

Amigo desde os tempos em que ambos eram deputados federais, Marcos do Val não consegue entender a (falta de) atitude de Pacheco.

Período aziago

O senador culpa Moraes até pelo fim do seu casamento e sexta (13) sua internação hospitalar pode indicar que a saúde também foi afetada.

Congresso só volta a trabalhar após as eleições

Deputados e senadores encerraram, esta semana, as últimas sessões presenciais de trabalho, antes das eleições municipais deste ano. Terão de esperar ao menos um mês pautas importantes para o governo Lula (PT) como a regulamentação da reforma tributária e a nomeação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central e até as queridinhas da oposição, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ou a anistia aos presos do 8 de janeiro.

Importante para trás

O governo não avançou sobre a reforma tributária de Lula, Haddad & cia, que permitirá aumentar (ainda mais) a gastança sem cobertura.

Outro foco

O pedido de impeachment de Moraes foi a principal pauta da última semana de esforço concentrado, no Congresso.

Avançou outro

Segundo estimativa da oposição, 35 senadores já afirmaram que são a favor do processo de impeachment contra o ministro do STF.

Mais barato demitir Marina

Com os incêndios sem controle e Marina Silva paralisada feito múmia, Lula resolveu criar cargos em uma “Autoridade climática”, para “resolver” o problema. Sairia mais barato substituir a ministra inoperante.

Confisco vem aí

Marcel van Hatten (Novo-RS) redobrou divulgação para que os brasileiros regatem dinheiro esquecido em banco. Prevê confisco da grana pelo governo. “Não deixe dinheiro para o PT”, alerta o deputado.

Alcunha

Arrancou risadas no plenário da Câmara cobrança de Nikolas Ferreira (PL-MG) ao STF para Silvio Almeida explicar denúncias de assédio sexual. O deputado chamou o ex-ministro de Lula de “Silvio Taradão”.

Nova alta

O Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne nesta semana para analisar a taxa de juros. A expectativa é de nova elevação na Selic para evitar a disparada da inflação.

Parece combinado

Os incêndios no Brasil tomaram as páginas dos jornais estrangeiros, da BBC ao Washington Post, das Américas à Europa. Foram dezenas de artigos que apontam a destruição recorde e todos isentam o petista Lula.

Diplomacia da ignorância

Para o ucraniano Volodimir Zelenski, a proposta de Lula e de Xi Jinping para acordo entre a Ucrânia e a Rússia é, primeiro, falta de respeito com o país do leste europeu, que sequer foi procurado antes da proposta.

Nem cadeia

A partir do próximo sábado (21), 15 dias antes das votações municipais, candidatos já não podem mais ser presos, com a exceção de crimes em flagrante delito. De resto, estão liberados.

Apostas abertas

Estão na pauta de julgamentos do Supremo esta semana embargos da Ação Penal (AP) 1002, na qual o próprio STF condenou o ex-deputado federal Aníbal Gomes (MDB-CE) a mais de 13 anos de cadeia, em 2020.

Pensando bem…

…ninguém fala em desonerar o pagador de impostos nem na comida.

PODER SEM PUDOR

Só com retrato

Um vereador de Araci, no norte baiano, foi ao jornal Tribuna da Bahia pedir para divulgar notícia importante: o ministro do Interior da época, Mário Andreazza, havia liberado recursos para o saneamento da cidade. Trazia até a foto que registrava o encontro, mas havia um problema: só aparecia metade do rosto de Andreazza. “Não dá para publicar”, informou o repórter que o recebeu. O vereador perdeu o interesse: “No interior, notícia sem retrato é mentira.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

*redacao@diariodopoder.com.br

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

