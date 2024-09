Colunistas Recuperação “tabajara”

Por Leandro Mazzini | 16 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Como terra da jaboticaba, sem igual no mundo, o Brasil segue sua sina de protagonizar situações que só acontecem aqui: agora, até o crime organizado pede… recuperação judicial. Denunciada pelo Instituto Combustível Legal (ICL) e divulgada pela grande mídia como braço da facção PCC no setor de postos de gasolina, a formuladora Copape pediu “arrego” numa vara empresarial para tentar ganhar fôlego, dar calote em fornecedores e seguir operando. Mas todos já estão de olho, até a Polícia Federal. No documento ao qual a Coluna teve acesso, os donos (ou supostos donos) da Copape começam dando um tiro no tanque de combustível: reclamam de uma perseguição da Agência Nacional de Petróleo, justamente o maior órgão licenciador e fiscalizador para seu produto. A ANP, como notório, cassou a licença da Copape há semanas, mas muito bem embasada. Já noticiamos que o MP estadual denunciou a empresa por lavagem de dinheiro e a Justiça acaba de tornar réus alguns de seus donos. A Secretaria de Segurança de São Paulo, que está atenta a tudo há mais de ano, vai seguir o caso.

Leniência

A oposição na Câmara não considera encerrado o caso vergonhoso que apeou Silvio Almeida do ministério dos Direitos Humanos. Deputados querem cavar mais fundo para achar os nomes do Palácio que sabiam das denúncias informais no Governo, conforme apurado pela imprensa, e nada fizeram. Isso é leniência e prevaricação.

Ajudando a patroa

O SEBRAE realiza hoje com a APEX-Brasil o Seminário de Cultura Exportadora em Blumenau (SC). A deputada Ana Paula Lima (PT-SC), esposa de Décio Lima, presidente do SEBRAE, disputa a eleição para a prefeitura. Pesquisas indicam que ela perde para o candidato do PL bolsonarista, Egídio Ferrari. Décio Lima foi prefeito de Blumenau entre 1997 e 2000.

Quem manda mais

Quatro famílias mandam muito hoje na política nacional: os clãs Bolsonaro (um ex-presidente cabo eleitoral, um deputado federal, um senador e um vereador); os Vital do Rêgo (um senador e o futuro presidente do TCU); os Calheiros (um ministro, um senador e um governador apadrinhado (Alagoas); e os Barbalho (um senador, um ministro e um governador no Pará).

Dono da lupa

A política na Paraíba pega fogo nas eleições. Os clãs Morais, Motta, Ribeiro, Lucena e Roberto estão alvoroçados e buscam espaços para a eleição de 2026. Tudo isso por uma mexida em Brasília: o ex-senador e ministro do TCU Vital do Rêgo, de família tradicional do Estado, assume a presidência do órgão administrativo que fiscaliza verbas federais e julga as contas de gestores públicos municipais.

Nova cidadania

O Governo concedeu mais de 100 mil refúgios a estrangeiros nos últimos cinco anos, a maioria para venezuelanos. Mas o apoio caminha a passos lentos. Segundo relatório da Agência da ONU para Refugiados, a instituição atendeu a 9.746 refugiados de janeiro a junho deste ano, com ações “de Meios de Vida e inclusão econômica, além de certificação/formação profissional, acesso a cursos de português e empregos”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

