Por Flavio Pereira | 16 de setembro de 2024

Deputado gaúcho identifica em fala de Lula, defesa do sistema de voto impresso existente na Venezuela. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Mauricio Marcon (Podemos) admitiu que “desta vez” concorda com o presidente Lula: quando ele afirmou em entrevista, que “as urnas, na Venezuela, quando você vota em uma máquina eletrônica como aqui, tem um ticket”. O deputado gaúcho disse na tribuna da Câmara, que “todos nós precisamos concordar com o Lula, quando ele falou nessa entrevista como é o processo eleitoral na Venezuela, e fez uma defesa clara do voto impresso que existe no país vizinho, hoje governado por um ditador”.

Segundo Marcon, “o ticket a que Lula se refere nada mais é do que o voto impresso, aquele que vai na urna, com o qual, depois, é possível checar se os dados batem, ver se a urna teve algum problema na transmissão dos dados, como são enviados ao TSE, aqui no Brasil. Lá na Venezuela, em uma ditadura, existe tal segurança para que a eleição não tenha nenhum indício de fraude.” Marcon lembra que “quando nós lutamos nesta Casa para defender maior confiabilidade para o processo democrático brasileiro era justamente isso que nós estávamos defendendo, algo que tire qualquer tipo de dúvida sobre uma eleição. Marcon finalizou:

“Quem defende o voto impresso, é que defende verdadeiramente a democracia. Este Congresso Nacional já aprovou, em duas oportunidades, o voto impresso e auditável, mas, infelizmente, de forma monocrática, um Ministro do Supremo derrubou essa decisão que o Congresso, eleito pelo voto popular, havia tomado”.

Mais grave que as queimadas, é a hipocrisia

As queimadas, que eram, segundo porta-vozes das ONGs, “culpa do Bolsonaro”, agora são ignoradas por artistas e militantes da causa ambiental. Os números são catastróficos: o Brasil teve 68,3 mil focos de queimadas em agosto deste ano, um crescimento de 144% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

EUA: “liberdade de expressão é “pilar fundamental em uma democracia saudável”.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil mantém o monitoramento da “situação” entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a rede social X: “liberdade de expressão é ‘pilar fundamental em uma democracia saudável’ é a posição dos EUA, reiterada em nota oficial. Ao mesmo tempo, ainda repercute internacionalmente, a declaração do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda) que disse concordar com a suspensão do X (ex-Twitter) no Brasil. Segundo ele, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) se deu para defender a sociedade brasileira.

Após sanções a dirigentes do Judiciário e do Tribunal Eleitoral da Venezuela, novas medidas dos EUA por fraude na eleição

Para esta semana, estão previstas novas sanções contra aliados de Nicolás Maduro, em resposta ao que a administração de Joe Biden chamou de “fraude eleitoral”. As novas medidas se somarão às já anunciadas na ultima quinta-feira (12) quando o Departamento do Tesouro dos EUA aplicou sanções e restrições de visto contra 16 pessoas ligadas ao governo chavista. Entre eles, os dirigentes do Supremo Tribunal (TSJ), e do Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela (CNE) , pela fraude nas eleições e violento cerceamento da liberdade.

A Polarização nos tribunais

Em editorial (15),o Estadão comenta o que todo cidadão de bom senso já percebeu: “Indicações de Lula a tribunais superiores e regionais priorizam interesses privados e grupos de amigos, que, leais ao lulopetismo, prometem intensificar batalhas ideológicas no Judiciário.”

SOS Agro RS: produtores rurais aguardam há 140 dias cumprimento de promessas

A coordenação do movimento SOS Agro RS promove nesta segunda-feira, coletiva de imprensa na Sala de Convergência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na pauta, o não cumprimento de promessas aos produtores rurais, passados 140 dias da enchente no Estado.

*flaviopereira@pampa.com.br

