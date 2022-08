Saúde Paciente com varíola dos macacos relata mais de 200 lesões

Rapaz de 19 anos está em isolamento em um hospital. Outros dois irmãos dele também foram infectados, mas têm sintomas leves. (Foto: EBC)

Um jovem de 19 anos infectado com a varíola dos macacos tem mais de 200 lesões no corpo. Pela gravidade, ele está internado no Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia, em São Paulo (SP).

O rapaz, que prefere não se identificar, disse que começou a ter dor de cabeça e febre dois dias antes das lesões aparecerem, mas acho que fosse uma gripe.

“Começou a aparecer uma [ferida] aqui na minha testa, no meu couro cabeludo, na minha mão. Aí quando espalhou pelo resto do corpo vi que era uma coisa mais séria e fui até o médico.”

Inicialmente, no atendimento, os médicos chegaram a desconfiar de catapora, já que ele nunca tinha tido a doença. Mas, como as lesões foram piorando e começaram a aparecer até no rosto, ele foi orientado a fazer o teste da varíola das macacos, o que confirmou o diagnóstico.

O jovem contou que seus dois irmãos, de 14 e 18 anos, também pegaram a doença.

“Meu irmão anda por aqui só, na cidade, e minha irmã também, estava em casa e não sai. A gente não tem ideia de onde pegou.” Os irmãos estão em casa com sintomas leves, e não precisaram de internação.

Treinamento

A Secretaria Municipal da Saúde da capital paulista treinou mais de 3 mil diretores de escolas para que eles possam identificar os sintomas da varíola dos macacos nos alunos da rede de ensino.

O primeiro treinamento com os diretores foi online e contou com a participação de médicos, que deram explicações sobre a doença. Os profissionais da área da Saúde estão recebendo treinamentos semanais, segundo a pasta, e o foco agora está nas escolas por conta da volta às aulas.

Os primeiros casos desse surto mundial de varíola dos macacos fora de países africanos onde a doença era endêmica foram atribuídos a saunas gays e raves. Mas especialistas alertas quem a monkeypox não é uma doença exclusiva de um determinado grupo da sociedade. Longe disso.

A monkeypox é transmitida pelo contato com secreções, como gotículas, saliva, lesões, entre outras. Embora a maioria dos casos esteja associado a relação sexual, a varíola dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível propriamente dita. A transmissão pelo sêmen, por exemplo, ainda é alvo de investigação.

