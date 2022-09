Geral Padrasto é flagrado sem cueca com enteada de 11 anos dentro de carro e é preso em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Imagem mostra cueca no assoalho do carro, no lado do motorista. (Foto: PMRv/Divulgação)

Um homem de 51 anos foi preso na noite de quinta-feira (22), em Brusque (SC), no Vale do Itajaí, por suspeita de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele foi flagrado sem cueca, com a bermuda aberta, dentro de um carro com a enteada, de 11 anos. A vítima estava seminua e no banco traseiro.

O homem disse em depoimento à Polícia Civil que tirou a roupa porque estava passando mal. Ele passou por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (23), e a Justiça converteu a prisão dele de flagrante para preventiva.

O homem foi flagrado com a enteada dentro do carro pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e a menina estava seminua, conforme os policiais.

Segundo o delegado Daniel Dias, que atendeu ao flagrante, o suspeito negou o crime de estupro de vulnerável.

O delegado informou que a enteada ficou aos cuidados do Conselho Tutelar de Brusque, que depois encaminhará a menina para avaliação psicológica na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami).

A polícia também informou que menina também seria levada ao hospital para fazer exames médicos e receber medicação contra doenças sexualmente transmissíveis.

Depoimento do padrasto

Em relação ao depoimento do suspeito, o delegado informou que o homem disse que mora há seis anos com a menina e a mãe dela. “Não sabia explicar por que a menor estava sem roupa”, afirmou Daniel Dias.

Conforme o delegado, o carro em que os dois foram encontrados estava “em lugar ermo, escuro, na beira de uma estrada”.

Ainda segundo Dias, o suspeito disse que tem mais filhos, mas que são mais velhos e não moram mais com ele. O homem não tem antecedentes criminais.

Flagrante

Segundo a PMRv, a polícia voltava de uma ocorrência, por volta das 20h45 de quinta, quando passou por um carro parado às margens de uma rua no bairro Fazenda e viu um homem passando do banco de trás para frente. A viatura fez a abordagem e percebeu que ele estava com a bermuda aberta e a cueca no assoalho do veículo.

Na parte de trás do carro, estava a enteada dele, seminua, de acordo com a PMRv. O homem foi detido pela polícia por estupro de vulnerável e levado à delegacia. As informações são do portal de notícias G1.

