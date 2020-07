Bolsonaro vetou o trecho que tirava do Comitê Gestor do Fies a competência de definir os cursos aptos ao financiamento complementar do Novo Fies.

O presidente disse que o benefício estaria em “descompasso com as atuais diretrizes” do Novo Fies. Bolsonaro também afirmou que o trecho estimularia o “inadimplemento dos beneficiários do programa”.

De acordo com o projeto, ficam suspensos: a obrigação de pagamento das parcelas regulares do saldo devedor, a obrigação de pagamento dos juros incidentes sobre o financiamento e o pagamento de parcelas de renegociação de contratos.