Economia Pagamentos por aproximação com cartão crescem mais de 30% em 2023 no Brasil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Celulares se tornaram o principal canal de transações Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O percentual de operações com cartões de crédito feitas por aproximação cresceu de 23,1% nos últimos trimestres de 2022 para 31,1% no mesmo período de 2023 no Brasil. Os dados são de um levantamento realizado pelo BC (Banco Central).

No recorte das transações por aproximação feitas via cartão de débito, também houve crescimento. Foi de 24,4% nos últimos trimestres de 2022 para 35,2% no mesmo período de 2023.

Dados estatísticos do BC sobre os instrumentos de pagamento usados pelos brasileiros em 2023 mostraram ainda que os celulares se tornaram o principal canal de transações no Brasil.

O aparelho respondeu por 82% da quantidade total transacionada no ano. O documento destacou ainda que o Pix foi o segundo maior meio de pagamentos usado em 2023. Eles corresponderam a 39% das transações feitas. No topo da lista estão as transações com cartão, que tiveram participação de 41%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pagamentos-por-aproximacao-com-cartao-crescem-mais-de-30-em-2023-no-brasil/

Pagamentos por aproximação com cartão crescem mais de 30% em 2023 no Brasil

2024-07-03