Polícia Pai e filho são mortos durante assalto a mercado no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Crime ocorreu no pequeno município de Muliterno Foto: Reprodução/Instagram Crime ocorreu no pequeno município de Muliterno. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Um crime chocou a população do pequeno município de Muliterno, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo de Páscoa (31). O dono de um mercado e seu filho foram mortos a tiros durante um assalto ao estabelecimento. As vítimas têm 71 e 44 anos, respectivamente. Outro filho filho do comerciante ficou ferido após ser atingido por uma coronhada. Três bandidos participaram do latrocínio, segundo a Brigada Militar. Eles fugiram depois do crime. A polícia faz buscas na região.

2024-03-31