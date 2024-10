Porto Alegre Pais e responsáveis são contatados para preencher vagas de Educação Infantil na Restinga, em Porto Alegre

10 de outubro de 2024

Foto: Arquivo/Seduc

A Smed (Secretaria Municipal de Educação) informa que está contatando pais e responsáveis por alunos de Educação Infantil, em lista de espera no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, para preencher 180 novas vagas nessa modalidade de ensino. Os contatos são feitos por por telefone e basta aguardar a ligação com as orientações para efetuar a matrícula.

A pasta ampliou os contratos com as escolas comunitárias de Educação Infantil Buscando o Saber e Vivi Reis, ambas da Restinga, o que resultou em 73 novas vagas na primeira citada e 107, na segunda.

As escolas comunitárias são geridas por OSC (Organizações da Sociedade Civil), que seguem as regras definidas na Lei Federal nº 13.019/2014, e formalizam convênio junto à Smed para prestação de serviços no atendimento da Educação Infantil. A rede municipal conta com 220 instituições de ensino nesse formato.

