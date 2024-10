Porto Alegre Revitalização da Orla de Ipanema, em Porto Alegre, terá reforço na proteção contra cheias

Ordem de início foi dada nesta quinta-feira Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA A área foi afetada pela enchente de maio e passará por uma reforma completa do calçadão. (Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA) Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre – por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática – deu a ordem de início, nessa quinta-feira (10), para as obras da Orla de Ipanema, na Zona Sul da capital.

A área foi afetada pela enchente de maio e passará por uma reforma completa do calçadão, reparos nos equipamentos, além de melhorias na acessibilidade e infraestrutura, tornando o espaço mais resistente aos impactos das cheias.

As obras preveem a substituição da estrutura do calçamento de pedra por concreto, além de um reforço na contenção, também em concreto, de 45 centímetros acima do calçadão e enrocamento de pedras para proteção.

O reforço na estrutura física ao longo dos dois quilômetros de orla irá servir como quebra ondas em momentos de cheia e também como banco para contemplação do espaço em dias de sol. O calçadão será alargado para oferecer maior acessibilidade e espaço para circulação de pessoas.

Novas áreas verdes serão criadas ao longo da orla. No calçadão, elas servirão para reter a água da chuva e diminuir as temperaturas. Já na faixa de areia, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar existente para auxiliar no impacto das ondas. Na área antes da avenida Guaíba, o recanto de lazer e práticas esportivas será revitalizado, com a manutenção da academia ao ar livre, playground e chuveiros.

O canteiro central da avenida, chamado oficialmente de Largo do Tio Luizão, será recuperado, com a colocação de bancos e a reforma do mobiliário já existente. E na área de lazer próximo aos arcos do calçadão, serão reformadas as churrasqueiras e mesas, o muro será refeito e o banheiro será trocado por uma estrutura mais alta para evitar de ser atingida pelas águas.

As intervenções têm orçamento de R$ 10 milhões, recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a empresa Multiplan pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias.

